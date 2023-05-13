Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Erden Timur'dan transfere dair resmi açıklama

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Yapılacak transferlerin yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerin durumu da merak konusu olurken, bu isimlerin başında Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi geliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Beyaz TV'ye takımın transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunurken, Icardi konusuna da açıklık getirdi.

"MAURO ICARDI'NİN DURUMU..."

"Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." ifadelerini kullanırken, Torreira ve diğer yıldızlar için de konuştu.

"OKAN HOCA'YA BAĞLI"

Erden Timur, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira hakkında "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı."

RAMOS VE FIRMINO AÇIKLAMASI...

Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi. Başkan Vekili, şu açıklamayı yaptı: "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor."



