Mauro Icardi için olay yaratan iddia! Frankfurt maçında bilerek mi ısınmaya çıkmadı?

Galatasaray'da sakatlığını yeni yeni atlatan ve form tutmaya çalışan Mauro Icardi, Osimhen'in yokluğunda Frankfurt deplasmanında ilk 11'de kendine yer bulamamıştı. Ortaya atılan iddiaya göre Mauro Icardi, Frankfurt maçının devre arasında takımla ısınmaya çıkmayı reddetti.

"İLK 11'DE OLMADIĞI İÇİN KAPRİS YAPMIŞ"

Gazeteci Ali Naci Küçük, "Icardi ilk 11'de oynamadığı için kapris yapıp ısınmaya çıkmamış. Icardi'ye göre onun Frankfurt maçında oynuyor olması lazımmış." ifadelerini kullandı. Ortaya atılan bu iddianın ardından sarı-kırmızılı taraftarların bazıları Icardi'ye tepki gösterdi.

FAZLA KİLOLARI VAR

Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin fazla kiloları ve form durumunu göz önünde bulundurarak Frankfurt deplasmanında oynatmadığı ifade edilmişti.