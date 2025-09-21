SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi için olay yaratan iddia! Frankfurt maçında bilerek mi ısınmaya çıkmadı?

Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Frankfurt maçında Okan Buruk tarafından yedek soyundurulan Arjantinli yıldızın bu sebeple mutsuz olduğu ve devre arasında ısınmaya çıkmadığı yazıldı.

Mauro Icardi için olay yaratan iddia! Frankfurt maçında bilerek mi ısınmaya çıkmadı?
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sakatlığını yeni yeni atlatan ve form tutmaya çalışan Mauro Icardi, Osimhen'in yokluğunda Frankfurt deplasmanında ilk 11'de kendine yer bulamamıştı. Ortaya atılan iddiaya göre Mauro Icardi, Frankfurt maçının devre arasında takımla ısınmaya çıkmayı reddetti.

"İLK 11'DE OLMADIĞI İÇİN KAPRİS YAPMIŞ"

Mauro Icardi için olay yaratan iddia! Frankfurt maçında bilerek mi ısınmaya çıkmadı? 1

Gazeteci Ali Naci Küçük, "Icardi ilk 11'de oynamadığı için kapris yapıp ısınmaya çıkmamış. Icardi'ye göre onun Frankfurt maçında oynuyor olması lazımmış." ifadelerini kullandı. Ortaya atılan bu iddianın ardından sarı-kırmızılı taraftarların bazıları Icardi'ye tepki gösterdi.

FAZLA KİLOLARI VAR

Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin fazla kiloları ve form durumunu göz önünde bulundurarak Frankfurt deplasmanında oynatmadığı ifade edilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor maçına damga vuran Arda Kardeşler'in kariyeri bitiyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba ifadeler...Trabzonspor maçına damga vuran Arda Kardeşler'in kariyeri bitiyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba ifadeler...
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, ilk iç saha maçına damga vurdu!Trabzonspor kalecisi Andre Onana, ilk iç saha maçına damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.