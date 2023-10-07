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Mauro Icardi, Inter'e geri mi dönüyor? İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu...

07.10.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun ikinci haftasında Manchester United deplasmanına çıkan Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti. İngiltere'den tarihi bir zaferle dönen sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin performansı da öne çıkanlar arasındaydı. Karşılaşmada penaltı kaçırmasına rağmen gol atmayı başaran Arjantinli yıldız için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun ikinci haftasında Manchester United deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Old Trafford'da oynanan müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve tarihi bir zafer elde etmişti.

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Karşılaşmada penaltı kaçırmasına rağmen takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi için ise gündeme bomba gibi bir iddia düşmüştü.

INTER İDDİASI

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İtalyan basını Mauro Icardi'nin, eski kulübü Inter'den teklif alması halinde yeniden İtalya'ya dönebileceğini yazmıştı. Özellikle Arjantinli oyuncunun yaz transfer döneminde Inter'den teklif beklediği ifade edilmişti.

'GERİ DÖNÜŞÜ İMKANSIZ'

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Tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre ise Icardi'nin Inter'e dönmesi artık imkansız durumda. Bunun nedeni olarak Icardi'nin, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alması gösterildi.

Sarı kırmızılı ekipte yüksek bir ücret kazanan Icardi'nin İtalya macerasının artık bitmiş olarak göründüğü kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Icardi, sezon başında Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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