Mauro Icardi, Inter'e geri mi dönüyor? İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun ikinci haftasında Manchester United deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Old Trafford'da oynanan müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve tarihi bir zafer elde etmişti.

Karşılaşmada penaltı kaçırmasına rağmen takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi için ise gündeme bomba gibi bir iddia düşmüştü.

INTER İDDİASI

İtalyan basını Mauro Icardi'nin, eski kulübü Inter'den teklif alması halinde yeniden İtalya'ya dönebileceğini yazmıştı. Özellikle Arjantinli oyuncunun yaz transfer döneminde Inter'den teklif beklediği ifade edilmişti.

'GERİ DÖNÜŞÜ İMKANSIZ'

Tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre ise Icardi'nin Inter'e dönmesi artık imkansız durumda. Bunun nedeni olarak Icardi'nin, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alması gösterildi.

Sarı kırmızılı ekipte yüksek bir ücret kazanan Icardi'nin İtalya macerasının artık bitmiş olarak göründüğü kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Icardi, sezon başında Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

