Mauro Icardi konusunda açıklama geldi! Yunan basını transfer olacağını yazmıştı...

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Icardi'nin Türkiye'den ayrılacağı yazılmıştı. Yunan basınından Sportdog'da yer alan habere göre; Icardi sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek denildi.

"GALATASARAY İLE 9 MİLYON EURO KONUSUNDA ANLAŞTI"

Galatasaray'a mesaj gönderdiği söylenen Icardi'nin 9 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmak istediği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılara bu teklifi getireceğinin sözünü veren Arjantinli yıldızın sezon sonunda veda edeceği yazılmıştı.

"YUNAN BASININDAN ICARDI'Yİ SORDULAR"

Icardi'nin transferiyle ilgili telefon aldığını söyleyen Tümer Metin, "Geçen hafta Yunan basınından bir gazeteci EURO 2024 ile ilgili görüş almak için beni aradı. Okan Hoca'ya sorulan Icardi sorusunu bana sordu. 'Icardi'nin seneye Atina'da olacağı konuşuluyor hatta görüştüklerine dair bilgiler var' dedi. 'Bilmiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK YALANLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı sonrası Icardi ile ilgili transfer iddialarını yalanlayarak, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." demişti.





