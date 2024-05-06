SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi konusunda açıklama geldi! Yunan basını transfer olacağını yazmıştı...

Mauro Icardi konusunda açıklama geldi! Yunan basını transfer olacağını yazmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kadronun en temel taşlarından olay Icardi için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Şampiyonluk yolunda takımın can damarı olarak gösterilen Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade edilmişti. Tümer Metin, Icardi'nin transfer iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak kendisinin arandığını söyledi.

Mauro Icardi konusunda açıklama geldi! Yunan basını transfer olacağını yazmıştı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Icardi'nin Türkiye'den ayrılacağı yazılmıştı. Yunan basınından Sportdog'da yer alan habere göre; Icardi sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek denildi.

"GALATASARAY İLE 9 MİLYON EURO KONUSUNDA ANLAŞTI"

galatasarayin-yildizi-mauro-icardi-kilo-elestirilerine-soyunarak-yanit-verdi-b6zl

Galatasaray'a mesaj gönderdiği söylenen Icardi'nin 9 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmak istediği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılara bu teklifi getireceğinin sözünü veren Arjantinli yıldızın sezon sonunda veda edeceği yazılmıştı.

"YUNAN BASININDAN ICARDI'Yİ SORDULAR"

mauro-icardi-galatasaray-1692686245-114536

Icardi'nin transferiyle ilgili telefon aldığını söyleyen Tümer Metin, "Geçen hafta Yunan basınından bir gazeteci EURO 2024 ile ilgili görüş almak için beni aradı. Okan Hoca'ya sorulan Icardi sorusunu bana sordu. 'Icardi'nin seneye Atina'da olacağı konuşuluyor hatta görüştüklerine dair bilgiler var' dedi. 'Bilmiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK YALANLAMIŞTI

mauro-icardi-iha-2159676

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı sonrası Icardi ile ilgili transfer iddialarını yalanlayarak, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." demişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Demirspor'da sürpriz gelişme!Adana Demirspor'da sürpriz gelişme!
1'i futbolcu 3 yaralı! Maç başlamadan ertelendi1'i futbolcu 3 yaralı! Maç başlamadan ertelendi
Eski başkan çektiği videoyla Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı!Eski başkan çektiği videoyla Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı!
Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin galatasaray icardi galatasaraylı buruk erden devam edecek
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı: Serzenişler artıyor, farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ihanet' çıkışı: Serzenişler artıyor, farkındayız

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

Okuldan atılan kız öğrenci silahla liseyi bastı! Dehşet anları kamerada

İsmail Kartal'a yol göründü! Ali Koç, Mourinho ile anlaşma sağladı

İsmail Kartal'a yol göründü! Ali Koç, Mourinho ile anlaşma sağladı

Fatih Terim takımdan gönderiliyor! Tarihi açık açık söylediler

Fatih Terim takımdan gönderiliyor! Tarihi açık açık söylediler

Muslera soyunma odasından çekti çıkardı, Ziyech ne olduğunu anlamadı!

Muslera soyunma odasından çekti çıkardı, Ziyech ne olduğunu anlamadı!

Eski başkan çektiği videoyla Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı!

Eski başkan çektiği videoyla Bülent Uygun'a demediğini bırakmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.