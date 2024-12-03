Mauro Icardi'nin iddiaları yenilir yutulur cinsten değil! Wanda Nara'nın kendisine yıllarca şiddet uyguladığını söyledi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN KANITI VAR"

"Pampita'ya (Ana Carolina Ardohain Dos Santos, Arjantinli dansçı, TV sunucusu) ve China Suarez'e (Arjantinli aktris) karşı şiddet uyguluyor, başkalarının hayatlarının özel yönlerine karışıyor, belli ki onu unutamamış. Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor, yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ki ben de bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var."

"BANA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi."

"TAKIM ARKADAŞLARIMA YAZDI"

"Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında, bu Wanda'ydı..."

"L-GANTE İLE İKİLİ HAYAT YAŞIYORDU"

"Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da Elian'la (Arjantinli rapçi L-Gante'nin gerçek adı) ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum."

"BANA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum."

"WANDA'YA ELİMİ BİLE SÜRMEDİM"

"Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi. Tüm bunlar mahkeme stratejileridir, sunduğumuz şeyin onu çok kötü bir durumda bıraktığını gördüklerinde... Sonra, örneğin neden kayıp para olduğunu, neden bana ait olan geliri kullandığını beyan etmek zorunda olduklarını gördüklerinde. Kızlarımın yalnız olduğunu söylediğimde, sonuçta bu doğruydu. Bir seyahatteydi ve neden sonunda küçükler için iyi olmayan durumlara tanık oldular? Wanda, Zaira hakkında yalan söyledi, çünkü kızlara bakmıyordu, o sırada bir etkinlikteydi."

"ÖNCELİĞİM KIZLARIM VE GALATASARAY"

"Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün. Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek."