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Mauro Icardi'yi yıkan sözler! Wanda Nara'nın babasının Maxi Lopez kıyası, Galatasaray'ın yoldızını şoke etti...

03.01.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadıkları çalkantılı ilişki ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından sık sık bir araya gelen ve hala birbirlerini sevdiklerini dile getiren çift zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyordu. Wanda Nara'nın babası Andres Nara; ikilinin ilişkilerine dair açıklamalarda bulunurken, Mauro Icardi'yi oldukça üzen sözler sarf etti. Nara'nın Icardi'yi Maxi Lopez ile kıyaslaması, Galatasaraylı yıldızı şoke etti.

Mauro Icardi'yi yıkan sözler! Wanda Nara'nın babasının Maxi Lopez kıyası, Galatasaray'ın yoldızını şoke etti...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılara geldiği günden bu yana saha içerisinde gösterdiği performansın yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Arjantinli golcünün Wanda Nara ile ilişkisinde yaşadığı problemler, kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

AYRILDILAR AMA...

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Birlikteliklerini resmen boşanarak sonlandıran ikili, ayrılıklarının ardından birçok kez birbirlerini sevdiklerini dile getirmiş ve sık sık paylaşım yapmışlardı.

BABASINDAN OLAY SÖZLER

Wanda Nara'nın babası Andres Nara da ikilinin ilişkilerine dahil oldu ve Arjantin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MAXI LOPEZ İLE DAHA İYİ ANLAŞTIM"

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'i kıyaslayan baba Nara, "Icardi'ye karşı hiçbir sorunum yoktu ama onunla hiç anlaşamadık. Maxi Lopez ile aram Icardi'ye göre her zaman daha iyi olmuştur. Lopez'e her zaman saygı duyacağım çünkü o benim torunlarımın babası." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN WANDA'NIN MUTLULUĞU"

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Kızının mutluluğunu istediğini dile getiren Andres Nara, "Benim için önemli olan Wanda ve çocukların iyi olması. Onu mutlu ve özgüvenli görüyorum. Hem Wanda hem de Zaira (Wanda Nara'nın kız kardeşi) çok iyi ve güvendeler." dedi.

Birlikteliklerini 8 yıl sürdüren Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın iki kız çocuğu bulunuyor.

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