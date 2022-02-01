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Max Meyer kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'den Danimarka'ya kiralanan Max Meyer kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

01.02.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Danimarka'ya kiralanan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Meyer'in hayatı ve futbol kariyeri merak edildi. Meyer, satın alma opsiyonuyla birlikte Danimarka Süper Lig ekibi Midtjylland'a kiralandı. Peki Max Meyer kimdir, aslen nereli? Max Meyer kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcunun hayatı...

Max Meyer kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'den Danimarka'ya kiralanan Max Meyer kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'in Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Peki Max Meyer kimdir?

MAX MEYER KİMDİR?

26 yaşındaki Maximilian Meyer, 18 Eylül 1995 tarihinde Oberhausen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de yer alan futbolcu Danimarka Süper Lig takımlarından FC Midtjylland'de kiralık olarak forma giymektedir.

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğmuş olduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başlangıç yapmış ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer olmuştur. Burada daha da büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Meyer, 9 yaşında MSV Duisburg altyapısına geçmiştir. 5 senelik Duisburg kariyerinin ardından ise 2009 yılında Schalke 04 takımına transfer oldu.

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2010 senesinde Schalke'nin U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezonun ilk yarısında U-17 devam etse de, ikinci yarıda genç yaşında rağmen U-19 takımına yükseltilmiştir. Schalke, söz konusu sezon sonunda Almanya finallerine kalmıştır. Meyer, yarı final maçlarının son dakikalarında oyuna girmiştir ve finalde ise Bayern Münih U-19 ile karşılaşmışlardır. Maç 1-1 devam ederken Meyer 62. dakikada oyuna girmiş ve galibiyeti getiren golün asistini yapmıştır. Bunula beraber Schalke U-19, Almanya şampiyonu olmuştur.

Meyer, 2011-2012 sezonunda, Schalke U-19 takımında 15 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik bir performans sergilemiştir.

MAX MEYER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar - Takım - Maç - Gol Sayısı
2012-2014 - Schalke 04 II - 1 - (2)
2013-2018 - Schalke 04 - 146 - (17)
2018-2021 - Crystal Palace - 46 - (1)
2021 - Köln - 10 - (0)
2021 - Fenerbahçe - 0 - (0)
2022 - → FC Midtjylland (kiralık)

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Danimarka
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