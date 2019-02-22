Maxi Lopez, Wanda Nara ve Mauro Icardi'yle yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu!

Wanda Nara'nın zamanında kendisine menajeri olmayı teklif ettiğini söyleyen Lopez, "Wanda, bana da menajerliğimi yapmayı teklif etmişti ama ben kabul etmemiştim. Çünkü onu ailemin bir ferdi olarak görüyordum. Kaliteli bir oyuncuyu aynı kalitede bir menajer temsil etmeli" şeklinde konuştu.

Mauro Icardi'nin kulübü Inter ile yaşadığı sorunlar ve Nara'nın Icardi'nin menajerliğini yürütmesiyle ilgili konuşan Lopez, ""Icardi oynasa bile Arjantin'in kazanmasını isterim. Forvette kim var umursamam. Wanda Nara, İtalyanlar'a çok farklı gelebilir. İtalyan yöneticiler, Arjantinliler ile zor anlaşır. Ondan bıkmış olmalılar. Bu krizin arkasında Wanda Nara'nın yattığını düşünüyorum. İyi menajerler fark yaratır. Kriz anlarını nasıl yöneteceklerini, ne zaman konuşup ne zaman sessiz kalacaklarını bilirler." dedi.

"BU ZAMANA KADAR HİÇ KONUŞMADIM"

Yıllarca yaşanan durumla ilgili hiç konuşmadığını söyleyen tecrübeli forvet, "Çocuklarımı olumsuz durumların dışında tutmaya çalıştım. Amacım her zaman bu oldu. Böylece çocuklarım beni daha az kötü bileceklerdi. Bazen onlara tepki gösterdiğim oluyordu ama niyetim her zaman onları korumaktı. Bu yüzden bu zamana kadar bu konuyla ilgili hiç ağzımı açmadım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM"

Çocuklarını göremediğinden bahseden Maxi Lopez, "Şu an çocuklarımı göremiyorum. Bazen onlarla telefonda bile konuşmama izin verilmiyor. En son onları Aralık ayında gördüm, Ocak ayında da birkaç saat gördüm. Wanda ile iletişimim çok zordu. Uyum sağlayamıyorduk. Yıllarca sadece avukatlar aracılığı ile konuştuk çünkü çok karmaşıktı" dedi.

"ICARDI BAZEN WANDA'DAN DA KÖTÜ"

Çocuklarının telefonda kendisine hakaret ettiğini vurgulayan Arjantinli forvet, "Icardi onunla aynı tavırları sergiliyor ve hatta daha da kötü olabiliyor. Bu yüzden onunla iletişim kurmuyorum. Baba olduktan sonra bazı şeyleri anlayacağını söylemiştim ama anlamadı. Mesela dün oğlumun doğum günüydü ve bana telefonda hakaret ettiler. Bu yapıdaki insanlarla nasıl bir iletişimim olabilir?" ifadelerini kullandı.

