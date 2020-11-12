Maya Hawke ve Camila Mendes, Netflix’in yeni yıldızları olacak

Maya Hawke oyunculuk kariyerinde gaza bastı. Etan Hawke – Uma Thurman çiftinin kızı olan Maya Hawke, Netflix dizisi Strangers Things’ten sonra peş peşe yeni projeler için el sıkışmaya başladı. Bunlardan sonuncusu yine bir Netflix projesi olan Strangers oldu.

MAYA HAWKE YİNE NETFLIX’TE!

Riverdale'in yıldızı Camila Mendes ile Stranger Things'in en çok konuşulan oyuncusu Maya Hawke, Strangers adını alan Netflix orijinal filminde boy gösterecek. Strangers, Jennifer Kaytin Robinson'ın yönetmenliğinde hayata geçirilecek. Açıklamalara göre Strangers, Alfred Hitchcock tarzında bir kara komedi olacak ve temeline korku sinemasının birçok kez dayanak olarak aldığı ergenlik çağındaki kızları yerleştirecek.

STRANGERS KONUSU

Esas kız olan Drew ve arkadaşı Eleanor, gizli bir buluşmanın ardından onlara zorbalık yapanların peşine düşmek üzere bir araya gelir.

