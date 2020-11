Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak

Maya Hawke, babası Ethan Hawke’la birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ethan Hawke son olarak Tesla filminde Nikola Tesla’yı canlandırırken, kızı Maya ise popüler dizi Stanger Things ile izleyici karşısına çıkmıştı.

REVOLVER KONUSU

1966 yılında geçen romantik komedi tarzındaki Revolver isimli filmde, Jane isimli bir genç kızın The Beatles’ın uçakla Alaska’da ufak bir şehre inmek zorunda kalmasının ardından grup üyelerinden George Harrison ile birlikte mücadelesi anlatılacak. Jane isimli karaktere Maya Hawke hayat verirken babasını ise gerçekteki gibi Ethan Hawke canlandıracak.

Henüz çekimlerine başlanmadığı açıklanan filmin yönetmenliğini Wall-E, Finding Nemo gibi animasyon filmlerin yönetmenliğiyle ünlenen Andrew Stanton üstlenirken, senaryosunu ise Kate Trefry yazacak.

MAYA HAWKE KARİYERİ

Revolver, Ethan Hawke’ın Uma Thurman ile birlikteliğinden kızı Maya Hawke’ın ilk başrol filmi olmayacak. 22 yaşındaki genç oyuncu geçmiş dönemde Human Capital, Once Upon a Time… in Hollywood, Ladyworld gibi filmlerde rol alırken bu yıl Gia Coppola’nın yönetmenliğini üstlendiği Mainstream adlı filmde ilk başrol oyunculuğu deneyimini yaşamıştı. Maya Hawke, aynı zamanda Netflix’in popüler dizisi Stanger Things’te rol alıyor.