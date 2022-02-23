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Mayalı hamurdan yapılan nefis bir lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'dan sofralarımıza armağan olarak gelen, yıllardır o yörede sevilerek tüketilen bir lezzet cizleme. Son günlerde hemen herkesin evinde pişen krep ya da akıtma olarak bildiğimiz tarifin atası olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarifi kahvaltılardan çay saatlerine kadar pek çok öğünde keyifle tüketebilirsiniz. Cizleme tarifimiz sizlerle...

Mayalı hamurdan yapılan nefis bir lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Anneannelerin tarif defterlerinde mutlaka yer alan cizleme, Trakya başta olmak üzere pek çok yörede farklı versiyonlarıyla yapılıyor. Bildiğimiz krepten farklı olarak mayalı bir hamur ile yapılan ve uçlarındaki çıtırtısına hayran kalacağınız bu lezzet, tereyağıyla buluştuğunda enfes bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Eskilerin sık sık yaptığı cizleme, doyuruculuğu ve besleyiciliği ile öne çıkarken günün her saatinde tüketilebiliyor. İster yanında domates salatalık söğüşle, ister tahin pekmezle, çocukların beslenmesine de bir seçenek olarak görebileceğiniz bu eski ve geleneksel hamur işi tarifi için sizi şöyle mutfağa alalım.

TRAKYA'DAN CİZLEME TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 paket instant maya

  • 1,5 su bardağı un

  • Üzerine sürmek için biraz tereyağı

  • Pişirirken tavaya dökmek için biraz sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir cam kase içerisine 1 paket instant mayayı alın.

  • Üzerine 1 su bardağı ılık suyu dökün ve çırpma teli yardımıyla maya iyice eriyene dek karıştırın.

  • Mayanın çalışması için karışımı yaklaşık 5 dakika kadar bir kenarda bekletin.

  • Farklı bir karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurtayı kırın.

  • Hafif çırptığınız yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı sütü ilave edin ve iyice karıştırın.

  • Su ile karıştırdığınız, aktifleşen mayayı yumurta ve sütlü karışımın içerisine ekleyin.

  • Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  • Karışımın içerisine elediğiniz 1,5 su bardağı unu azar azar ekleyin.

  • Hiçbir topak kalmayan homojen kıvamlı sıvı bir hamur elde edin. Hamurunuzun krep hamurundan biraz daha cıvık kıvamda olmasına özen gösterin.

  • Hazırladığınız hamuru mayalanması için üzeri kapalı bir şekilde yarım saat dinlendirin.

  • İnce bir krep tavasını ocağın üzerine alın ve ocağın altını açın.

  • Her cizleme için 1 tatlı kaşığı sıvı yağ kullanacağınızı planlayarak kaseye yağ koyun.

  • Hafif ısınan yağlı tavanıza kepçe yardımı ile cizleme hamurundan dökün. Tavanın şeklini alması için yayın.

  • Hem ön hem arka yüzünü 2 dakika boyunca pişirin.

  • Tüm hamur bitene kadar pişirmeye devam edin.

  • Ocaktan aldığınız cizlemelerin üzerine tereyağı sürün afiyet olsun!


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