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Maydanoza benzeyen taze kişnişi çorbada kullanın: Erzurum'dan aşotu çorbası tarifi

20.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin hemen her yerinde severek tüketilen cağ kebabından, kadayıf dolmasına kadar pek çok ünlü yemeği bir arada sunan Erzurum'dan geleneksel bir tarif daha! Maydanozgillerden bir bitki olarak bilinen kişnişin Erzurum yöresinde aşotu olarak anıldığını belirtelim. Yoğurdun ve taze aşotunun bir araya gelmesi ile enfes bir lezzet yakalayacağınız, bol şifalı aşotu çorbasının tarifine geçelim...

Maydanoza benzeyen taze kişnişi çorbada kullanın: Erzurum'dan aşotu çorbası tarifi

Erzurum yöresinde bol bol yetişen aşotunun yoğurtlu ve buğdaylı bir karışımla birleştiği aşotu çorbası, özellikle o yörede oldukça fazla tüketiliyor. Son dönemlerde mutfağında farklılık yapmak ve geleneksel lezzetlere yer vermek isteyenler için iyi bir tarif olduğunu düşündüğümüz aşotu çorbasını evinizde taze kişnişle yapabilirsiniz. Tam 5 kişiyi ağırlayacak Erzurum'un yöresel lezzeti aşotu çorbası tarifi için malzeme listenizi hazırlamaya ne dersiniz?

AŞOTU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 demet aşotu

  • 1 su bardağı aşurelik buğday

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 su bardağı yoğurt (süzme ve yağlı yoğurt karışık olabilir)

  • 1 çorba kaşığı un

  • 1 adet yumurta

  • 3-4 damla limon

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak 1 su bardağı aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

  • Bol suyla yıkadığınız aşurelik buğdayı derin bir çorba tenceresinin içerisine aktarın.

  • Aşurelik buğdayın üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin ve orta ateşte buğdayları kaynamaya bırakın.

  • Yeteri kadar haşlanan buğdayların altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.

  • Bir kenarda çorbanızın terbiyesini hazırlayın.

  • Bunun için 1,5 su bardağı yoğurdu derin bir karıştırma kabının içine aktarın.

  • İyi bir şekilde çırptığınız yoğurdun üzerine 1 yumurta kırın ve karıştırmaya devam edin.

  • Ardından 1 çorba kaşığı un ve birkaç damla limon suyunu da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana dek çırpın. (Terbiyenin kesilmemesi için çırpma işlemine özen gösterin, içerisinde topaklanma olmaması oldukça önemli.)

  • Kaynayan buğdayların suyundan bir miktar alarak terbiyenin içerisine aktarın.

  • Terbiyeyi yavaş yavaş çorbanızın içerisine aktarın ve karıştırmaya devam edin.

  • Bir sos tavasının içerisine kuru soğanı doğrayın.

  • Tereyağı ile birlikte kuru soğanı kavurun.

  • Kavrulan soğanları da çorbanın içerisine ilave ettikten sonra yıkadığınız ve minik minik doğradığınız aşotunu ilave edin.

  • Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 10 dakika daha kaynatın ve sıcak olarak servis edin.


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