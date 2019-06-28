Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

Yemeklere garnitür olarak eklediğimiz maydanoz düşündüğümüzden çok daha fazla yararlı bir yeşillik. Diyetinize maydanoz ekleyerek bazı sağlık sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz;

Meme kanserine karşı koruma sağlar



Maydanoz, meme kanseri hücre büyümesini engelleyen apigenin bileşiği içerir. Her gün bir avuç maydanoz yiyebilir ya da yarım bardak maydanoz suyu içebilirsiniz.

İnflamasyon ile savaşır



Maydanoz yemek size birçok yönden fayda sağlar. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle eklem iltihabına karşı savaş verir. Mükemmel bir flavonoid ve antioksidan kaynağı olan maydanoz, parkinson, alzheimer ve kanser riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir



10 dal maydanoz günlük K vitamini dozuna ulaşmanız için yeterlidir diyor uzmanlar. Diyetinizde yeteri miktarda K vitamini almak kemik kırılmasına karşı koruma sağlar.

Kırışıklıkları önler



Maydanoz yemek teninize de fayda sağlar. C vitamini bakımından güçlüdür ve C vitamini, cildin yapısını ve gücünü veren kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen ince çizgilerin ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.