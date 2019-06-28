Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

Yemeklere garnitür olarak eklediğimiz maydanoz düşündüğümüzden çok daha fazla yararlı bir yeşillik. Diyetinize maydanoz ekleyerek bazı sağlık sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz;
Maydanoz, meme kanseri hücre büyümesini engelleyen apigenin bileşiği içerir. Her gün bir avuç maydanoz yiyebilir ya da yarım bardak maydanoz suyu içebilirsiniz.
Maydanoz yemek size birçok yönden fayda sağlar. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle eklem iltihabına karşı savaş verir. Mükemmel bir flavonoid ve antioksidan kaynağı olan maydanoz, parkinson, alzheimer ve kanser riskini azaltır.
10 dal maydanoz günlük K vitamini dozuna ulaşmanız için yeterlidir diyor uzmanlar. Diyetinizde yeteri miktarda K vitamini almak kemik kırılmasına karşı koruma sağlar.
Maydanoz yemek teninize de fayda sağlar. C vitamini bakımından güçlüdür ve C vitamini, cildin yapısını ve gücünü veren kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen ince çizgilerin ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.
Midenizi bu sakinleştirici bitki ile dinlendirebilirsiniz. Maydanoz şişkinliği azaltır ve sindirime yardımcı olur. Gazın vücuttan atılmasını sağlayan bileşikler içerir.
Maydanoz nefesin tazelenmesine destek olur. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra doğal bir nefes spreyi görevi görür.
Maydanoz, bitki bazlı bir A vitamini kaynağıdır. Yeterli A vitamini alımı ise gözleri en iyi şekilde korur. Göz kuruluğuu ve kataraktı önler.
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