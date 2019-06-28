YEMEK

Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Maydanozu genellikle yemeklerimizi süslemek için kullanırız fakat bu yeşillik tabaklarımızı süslemekten çok daha fazlasını yapıyor.

Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

Yemeklere garnitür olarak eklediğimiz maydanoz düşündüğümüzden çok daha fazla yararlı bir yeşillik. Diyetinize maydanoz ekleyerek bazı sağlık sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz;

Meme kanserine karşı koruma sağlar

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Maydanoz, meme kanseri hücre büyümesini engelleyen apigenin bileşiği içerir. Her gün bir avuç maydanoz yiyebilir ya da yarım bardak maydanoz suyu içebilirsiniz.

İnflamasyon ile savaşır

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Maydanoz yemek size birçok yönden fayda sağlar. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle eklem iltihabına karşı savaş verir. Mükemmel bir flavonoid ve antioksidan kaynağı olan maydanoz, parkinson, alzheimer ve kanser riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir

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10 dal maydanoz günlük K vitamini dozuna ulaşmanız için yeterlidir diyor uzmanlar. Diyetinizde yeteri miktarda K vitamini almak kemik kırılmasına karşı koruma sağlar.

Kırışıklıkları önler

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Maydanoz yemek teninize de fayda sağlar. C vitamini bakımından güçlüdür ve C vitamini, cildin yapısını ve gücünü veren kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen ince çizgilerin ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.

Sindirim sisteminin düzene girmesine destek olur

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Midenizi bu sakinleştirici bitki ile dinlendirebilirsiniz. Maydanoz şişkinliği azaltır ve sindirime yardımcı olur. Gazın vücuttan atılmasını sağlayan bileşikler içerir.

Ağız kokusunu ortadan kaldırır

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Maydanoz nefesin tazelenmesine destek olur. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra doğal bir nefes spreyi görevi görür.

Göz sağlığını destekler

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Maydanoz, bitki bazlı bir A vitamini kaynağıdır. Yeterli A vitamini alımı ise gözleri en iyi şekilde korur. Göz kuruluğuu ve kataraktı önler.


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