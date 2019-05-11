Mayıs ayında en ucuz benzinli otomobiller

Ekonomide yaşanan bu dalgalanma en çok da otomobil sektörünü etkiledi. Zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının üzerine bir de döviz kurunun etkisi yansıyınca, sıfır araç almak adeta hayal oldu.

Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama gerçekleşemedi.

Peki bugün sıfır otomobil satın almak isteyen birisi minimum kaç bin Türk Lirası’nı gözden çıkarmalı? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz benzinli otomobiller listesi ile başbaşa bırakalım.

Renault Clio

Model: Joy 1.2 75bg

Satış Fiyatı: 80.400 TL

Renault Symbol

Model: Joy 1.0 SCe 75bg

Satış Fiyatı: 75.900 TL

Fiat Egea

Model: Easy 1.4 Fire 95hp

Satış Fiyatı: 68.900 TL

Hyundai i10

Model: 1.0 MPi Jump

Satış Fiyatı: 65.150 TL

Hyundai i20

Model: 1.2 MPi Jump

Satış Fiyatı: 74.900 TL

Hyundai Accent Blue

Model: 1.4 MPi Mode Plus

Satış Fiyatı: 75.062 TL

Kia Picanto

Model: Live 1.0L

Satış Fiyatı: 76.900 TL