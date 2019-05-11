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Mayıs ayında en ucuz benzinli otomobiller

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 11.05.2019 07:58 | Son Güncelleme

Ülkemizde sıfır otomobil almak pek de kolay bir iş değil. Özellikle de şu dönemde. Aslında geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde hiç bir sorun yoktu. Döviz kurları yükselişe geçmemiş, faiz oranları da gayet makul seviyelerdeydi. Fakat Ağustos ayında patlak veren kriz sonrası dolar 7 TL sınırına dayanırken, faizler de hatırı sayılır ölçüde artmıştı.

Mayıs ayında en ucuz benzinli otomobiller

Ekonomide yaşanan bu dalgalanma en çok da otomobil sektörünü etkiledi. Zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının üzerine bir de döviz kurunun etkisi yansıyınca, sıfır araç almak adeta hayal oldu.

Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama gerçekleşemedi.

Peki bugün sıfır otomobil satın almak isteyen birisi minimum kaç bin Türk Lirası’nı gözden çıkarmalı? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz benzinli otomobiller listesi ile başbaşa bırakalım.

Renault Clio
Model: Joy 1.2 75bg
Satış Fiyatı: 80.400 TL

Renault Symbol
Model: Joy 1.0 SCe 75bg
Satış Fiyatı: 75.900 TL

Fiat Egea
Model: Easy 1.4 Fire 95hp
Satış Fiyatı: 68.900 TL

Hyundai i10
Model: 1.0 MPi Jump
Satış Fiyatı: 65.150 TL

Hyundai i20
Model: 1.2 MPi Jump
Satış Fiyatı: 74.900 TL

Hyundai Accent Blue
Model: 1.4 MPi Mode Plus
Satış Fiyatı: 75.062 TL

Kia Picanto
Model: Live 1.0L
Satış Fiyatı: 76.900 TL

Kia Rio
Model: Cool 1.25L
Satış Fiyatı:74.900 TL

Kia Ceed
Model: HB Cool 1.4L
Satış Fiyatı: 92.900 TL

Toyota Yaris
Model: 1.0 Life
Satış Fiyatı: 77.100 TL

Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.0 SCe 75bg
Satış Fiyatı: 75.900 TL

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