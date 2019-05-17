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Mayıs’ta Bozcaada şahane! İşte gitmek için bahaneler…

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SEYAHAT  | 17.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bozcaada senenin her zamanı ayrı güzel! Yaz yaklaşırken ve ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ada’nın çehresi ise bir başka…

Mayıs’ta Bozcaada şahane! İşte gitmek için bahaneler…
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-24 21:05:00
Çanakkale
2019-05-25 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-05-31 16:00:00
İstanbul
2019-05-31 17:00:00
437.34 TL
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GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-24 16:20:00
Dalaman
2019-05-24 21:10:00
DÖNÜŞ
Dalaman
2019-05-31 20:30:00
İstanbul
2019-05-31 22:00:00
683.99 TL
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İşte Mayıs’ta Bozcaada planları yapanlara rehber olacak nitelikte öneriler;

Sezonu Ayazma’nın serin sularında açın!

Mayıs ayı Bozcaada’nın en güzel zamanlarından biri. Bunun başlıca nedenleri ise şöyle; havanın bahar ve yaz arasında bir yerlerde seyrediyor oluşu ve baharın etkisiyle adanın bitki örtüsünün adını da aldığı o bozkıra henüz dönüşmemiş oluşu. Gündüzleri t-shirtle geceleri sweatshirtle dolaşabileceğiniz, hatta şanslıysanız denize bile girebileceğiniz bir hava sizi bekliyor olacak! Mayolarınızı almayı unutmayın!

Gelincikler arasında baharı karşılayın!

Bozcaada’da gelincik çiçeklerini sadece Mayıs ayında görebilirsiniz. Daha adaya varmadan Geyikli’ye giderken geçtiğiniz köylerin tarlalarında sizi karşılar. Bozcaada’ya vardığınızda ise, taptaze gelincik reçeli ve şerbeti ile tanışabilirsiniz.

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Mor amarandalardan evinize götürmeyi unutmayın!

Bozcaada’nın meşhur mor çiçekleri amarandalar da adada sadece Mayıs ayında çıkıyor ve özenle toplanıp hediyelik olarak satılıyor. Tüm yıl kuru halde saklayabileceğiniz bu çiçekleri, o en canlı mor halleriyle yakalamak ve alıp evinize götürmek isterseniz en doğru zaman Mayıs ayı!

Denizden babam çıksa yerim diyorsanız Bozcaada tam sizlik!

Sezonu yeni açan adalı esnafın en taze deniz mahsüllerini yemek için en doğru zaman Mayıs ayı! Üstelik bir tek bu dönemde bulabileceğiniz taze ada kalamarı ve deniz kirpisini de deneme şansınız olabilir!

Taze Ada otlarının lezzetine varın!

Bozcaada’da sadece bu dönemde toplanan taze ada otlarıyla yapılacak onlarca mezeyi deneyimleyebilirsiniz. Özellikle turp otu, hardal otu ve şevketi bostanı denemenizi öneririz!

Gündoğumu ve günbatımı adada bir başka güzel!

Bozcaada yani Tenedos, mitolojide yıldızların en yakın, güneşin ise en büyük göründüğü yer olarak geçer. Buna tanıklık etmek için adada mutlaka gündoğumu ve günbatımını izlemelisiniz. Bozcaada’nın favori günbatımı noktaları; Polente Feneri, Aşıklar Tepesi, Göztepe ve Ayazma Plajı iken, gündoğumu için favori mekanlar Salhane ve seçeceğiniz herhangi bir cennet koy olacaktır. Mayıs ayı bitmeden siz de Bozcaada planınızı yapın!

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