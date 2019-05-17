Mayıs’ta Bozcaada şahane! İşte gitmek için bahaneler…

İşte Mayıs’ta Bozcaada planları yapanlara rehber olacak nitelikte öneriler;

Sezonu Ayazma’nın serin sularında açın!

Mayıs ayı Bozcaada’nın en güzel zamanlarından biri. Bunun başlıca nedenleri ise şöyle; havanın bahar ve yaz arasında bir yerlerde seyrediyor oluşu ve baharın etkisiyle adanın bitki örtüsünün adını da aldığı o bozkıra henüz dönüşmemiş oluşu. Gündüzleri t-shirtle geceleri sweatshirtle dolaşabileceğiniz, hatta şanslıysanız denize bile girebileceğiniz bir hava sizi bekliyor olacak! Mayolarınızı almayı unutmayın!

Gelincikler arasında baharı karşılayın!

Bozcaada’da gelincik çiçeklerini sadece Mayıs ayında görebilirsiniz. Daha adaya varmadan Geyikli’ye giderken geçtiğiniz köylerin tarlalarında sizi karşılar. Bozcaada’ya vardığınızda ise, taptaze gelincik reçeli ve şerbeti ile tanışabilirsiniz.

Mor amarandalardan evinize götürmeyi unutmayın!

Bozcaada’nın meşhur mor çiçekleri amarandalar da adada sadece Mayıs ayında çıkıyor ve özenle toplanıp hediyelik olarak satılıyor. Tüm yıl kuru halde saklayabileceğiniz bu çiçekleri, o en canlı mor halleriyle yakalamak ve alıp evinize götürmek isterseniz en doğru zaman Mayıs ayı!