Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları ve konusu

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları ve konusu

05.12.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. TV yayın akışı içerisinde yer alan filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 2011’de vizyona giren filmde evrim geçiren ve insanlar gibi düşünmeye başlayan bir maymunun isyan başlatması konu alınıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ne, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç saat kaçta?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları ve konusu

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç bu akşam saat 20:00’de Kanal D’de yayınlanacak. Aksiyon ve macera dolu filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler de merak uyandırdı. Gişede 481 Milyon dolar hasılat elde eden Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde başrollerde James Franco ve Andy Serkis gibi isimler yer alıyor. İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları…

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NE?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi aslen bilimkurgu ve aksiyon türüne sahip. San Francisco’da geçen yapımda mühendislerin maymunlar üzerinde deneyler yaptığına şahit oluyoruz. Hayvanların beyinlerini geliştirmek isteyen bilim adamları, işler ters gidince projeyi iptal ediyorlar. Fakat James Franco, yavru bir şempanzeyi büyüterek ve bu deneyleri onda devam ettirerek gelişmesini sağlamaya devam ediyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde insanlara üstünlük kurmak isteyen ve gelişmiş maymunların hikayesi ele alınıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLER?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde James Franco, Andy Serkis ve Freida Pinto gibi isimlerin yer aldığı filmde Terry Notary, Tom Felton, John Lithgow ve Brian Cox gibi ünlü isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...
Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi film maymunlar cehennemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 317 kilo ağırlığındaydı! Değişimiyle şaşkına çevirdi

Tam 317 kilo ağırlığındaydı! Değişimiyle şaşkına çevirdi

"Reşit olmayan çocuk" iddiası infial yarattı! Sosyal medyada paylaştı: "Çırılçıplak soyup duvara dayadılar"

"Reşit olmayan çocuk" iddiası infial yarattı! Sosyal medyada paylaştı: "Çırılçıplak soyup duvara dayadılar"

Canlı yayın açmıştı! Annesi iç çamaşırıyla odaya girince...

Canlı yayın açmıştı! Annesi iç çamaşırıyla odaya girince...

Yine rahat duramadı! İç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı

Yine rahat duramadı! İç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.