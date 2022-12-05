Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları ve konusu

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç bu akşam saat 20:00’de Kanal D’de yayınlanacak. Aksiyon ve macera dolu filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler de merak uyandırdı. Gişede 481 Milyon dolar hasılat elde eden Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde başrollerde James Franco ve Andy Serkis gibi isimler yer alıyor. İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları…

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NE?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi aslen bilimkurgu ve aksiyon türüne sahip. San Francisco’da geçen yapımda mühendislerin maymunlar üzerinde deneyler yaptığına şahit oluyoruz. Hayvanların beyinlerini geliştirmek isteyen bilim adamları, işler ters gidince projeyi iptal ediyorlar. Fakat James Franco, yavru bir şempanzeyi büyüterek ve bu deneyleri onda devam ettirerek gelişmesini sağlamaya devam ediyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde insanlara üstünlük kurmak isteyen ve gelişmiş maymunların hikayesi ele alınıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLER?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde James Franco, Andy Serkis ve Freida Pinto gibi isimlerin yer aldığı filmde Terry Notary, Tom Felton, John Lithgow ve Brian Cox gibi ünlü isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



