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Mayo tarzı sahne kostümleri her seferinde olay oluyor... Hadise eleştirilere sert çıktı! 'Siz bence bir susun'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 10:35
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İddialı dansları ve cesur sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise son olarak 10. Yıl Marşı’nı söylerken üzerindeki kıyafeti ile tartışma yaratmıştı. Her giydiği adeta olay olan ünlü isim kendisini eleştirenlere sert çıktı. Hadise'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mayo tarzı sahne kostümleri her seferinde olay oluyor... Hadise eleştirilere sert çıktı! 'Siz bence bir susun'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, iddialı dansları ve cesur sahne kıyafetleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise her giydiği ile dikkat çekiyor.

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Son olarak 19 Mayıs'ta verdiği konserinde giydiği kıyafeti ile tartışma yaratan Hadise'ye eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum gecikmemiş ve "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN

Sosyal medyada ise ünlü isme; 'Eteği yarım kalmış', 'İyice abarttı', 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapılmıştı. Hadise kendisini eleştirenlere sert çıktı.

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'SİZ BİR SUSUN!'

Kaan Ölker'in fizy'de yayınlanan programına konuk olan Hadise sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Ünlü şarkıcı 'Sahne şovumla eleştirileri dinlemiyorum. Yapan kişileri görüyorum, okuyorum yani siz bir susun diyorum. Siz bence bir susun. Gel de yap bu şovu diyorum. Gel de canlı söyle ve yap. Bana asla dokunmuyor bu' dedi.

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ŞAŞIRTAN ÖZEL HAYAT İTİRAFI

Özel hayatı hakkında da samimi itiraflarda bulunan Hadise; 'Galiba ilk defa hayatımda kendimi çok iyi hissediyorum. Özel hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Aşk çok sevdiğim bir şey biliyorsun' diye konuştu.

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İKİNCİ KEZ EVLİLİĞE GÖZ KIRPTI

Ayrıca Hadise, "Sen de bana sürekli 'aşk kadını Hadise' diyorsun. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!" dedi.

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