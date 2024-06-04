Ödül gecesi tarzı dillere düştü... Özgü Kaya bu haliyle hiç beğenilmedi! 'Aerobik dersine gelmiş gibi'

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Türkan' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Özgü Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Genç oyuncu şimdi de ödül gecesi tarzı ile sosyal medyada gündem oldu.

ELLE Style Awards 2024 gecesine siyahlar içerisinde katılan Özgü Kaya'nın bu hali çok konuşuldu.

HİÇ BEĞENİLMEDİ

Kaya'nın vücudunu saran siyah tulumu ve göğüs dekoltesi, dekoltesindeki pembe detaylar hiç beğenilmedi. Ünlü isim sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Özgü Kaya'ya; 'Aerobik dersine gelmiş gibi', 'Farklı olmaya çalışırken güzellik nasıl yok olur adlı çalışma', 'Bunlar niye paraları yok gibi giyiniyorlar', 'Seksenlerde aerobik kıyafeti', 'Gözlerim kanadı bu nasıl bir kıyafet' gibi yorumlar yapıldı.