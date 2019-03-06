Mayosu ile sokakta buz pateni yapan kadın: Sütüm donacak

Rusya'da karlı havanın hakim olduğu Derjinsk'te 27 yaşındaki Oksana Sutyagina, sadece mayo ile buz pateni yapmaya çıktı. Genç kadının üzerinde mayosunun yanı sıra sadece eldivenleri ve çorapları vardı.
"ARTIK GİTME VAKTİ, YOKSA SÜTÜM DONACAK"
Kameraya yansıyan görüntülerde genç kadın bir süre sonra "Tamam, artık gitme vakti. Yoksa sütüm donacak. Ben emziren bir anneyim" dedi. Daha sonra gazetecilere konuşan Sutyagina, arkadaşıyla çekim yaptıklarını ve yıllardır vücudunu karda yalın ayak yürüyerek veya buzlu suda yüzerek soğuğa alıştırdığını söyledi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.
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