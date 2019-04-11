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Mazbatasını aldı, muhtarlığa gelince büyük şok yaşadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bursa’da 31 Mart seçimlerinde Kuruçeşme Mahallesi muhtarlığını kazanan Ali Polat, muhtarlık binasına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Polat, masa, sandalye gibi demirbaşların yanı sıra muhtarlığa ait dosya ve belgelerin muhtarlıkta olmadığını iddia etti.

Mazbatasını aldı, muhtarlığa gelince büyük şok yaşadı

Kuruçeşme Mahallesi’nde 31 Mart mahalli seçimlerinde muhtarlık için girilen yarışı Ali Polat kazandı. Daha önce de Kuruçeşme Mahallesi’nde 2 dönem muhtarlık yapan ve muhtarlık binasını yaptıran Polat, görevinin ilk gününde hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, mazbatasını alan yeni muhtar, muhtarlığın anahtarını eski muhtardan alamayınca kaymakamlığa gitti.

SEVİNCİ ÜZÜNTÜYE DÖNDÜ

Kaymakamlıktan anahtarı alan Ali Polat, muhtarlığa girdiğinde büyük şok yaşadı. Muhtarlığın boş ve mahalleliye ait dosya ve evrakların yerinde olmadığını fark edince sevinci üzüntüye döndü.
Büyük şok yaşayan Ali Polat, "Seçildiğimizde eski muhtara ulaşamadık. Muhtarlığa anahtarları kaymakamlıktan alarak girebildik. Klima ve çeşitli eşyalar yerinde yoktu. Ayrıca mahalleliye ait dosya, evrak ve bilgisayar hafızası da yerinde yoktu. Biz hemen güvenlik güçlerine haber verdik ve suç duyurusunda bulunduk. Biz buraya geldiğimizde çiçekle karşılanmayı, mühür ve anahtarı teslim almayı umarak geldik. Fakat boş bir muhtarlıkla karşılaştık. Biz burayı olduğu gibi teslim ettik, aynı şekilde devralmayı ummuştuk. Vatandaşlar işlerini halletmek için geliyor, eşyalarımız olmadığı için yardımcı olamıyoruz" dedi.

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ESKİ MUHTARA TEPKİ: GERİ GETİRSİN

Muhtarlığın önünde toplanan tepkili vatandaşlar ise, "Burayı 5 sene önce muhtarımız Ali Polat, eski muhtar Hatice Hanıma teslim etti. O zaman kliması, lüzumlu her şeyi vardı. Şimdi vatandaş geliyor belge almaya, ikametgah almaya, dosyalar yerinde yok. Muhtarımız yardımcı olamıyor. Eski muhtara sesleniyoruz, malzemeleri ve dosyaları geri getirsin" diye konuştular.

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Önceki dönem muhtarı Hatice Temel ise iddiaları yalanlayarak, "Var olan klima ve eşyalar bana aitti. Dosya ve evrakları ise işlerimi bilgisayardan hallettiğim için çöpe atmıştım" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
muhtar seçim bursa ali polat

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Lütfen şu muhtarlığı artık kaldırın. Yıl 2019 muhtarlık iş mi kaldı allah aşkına. Devletin ve halkın sırtına büyük bir yük bu iş ve sadece maddi menfaat için vatandaş bir birini kırıyor.
acaba klima vb seylerin elektrik fat kendimi oduyordu ki. buda ayri bi muammaaa.secilemeyince bunlar olcaksa istanbul ekrem bey yandin sen...
Çöpe atmak nedir ya :)
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