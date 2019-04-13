Mynet Trend

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 13.04.2019 14:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, belediyeye ait yatı tasarruf tedbirleri kapsamında satma kararı aldıklarını açıkladı.

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

Merkeze bağlı Kepez beldesinin yeni Belediye Başkanı Birol Arslan, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle belediyede tasarruf yapılması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Arslan, birim müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası belediyenin her noktasında tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu tasarruf tedbirlerine ilk önce benim başlamam gerekiyordu. Seçildiğim günden itibaren hiçbir şekilde makam aracına binmedim. Bundan sonra da çok resmi programlar ve çok elzem durumlar haricinde resmi olarak makam aracına binmeyeceğim. Makam şoförü kullanmıyorum. Bu belki de Kepez Belediyesi bütçeleri içinde çok küçük bir nokta olabilir. Ama vermesi gereken mesaj çok önemli. Bütün belediye personelleri de bu anlayışla hareket edecek. Bundan sonra harcadığı her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek harcamalarını yapacak. Bu halkımıza verilmiş olan şeffaf ve hesap verilebilir olan belediyeciliğin bir karşılığı, uygulamalarımızdır."

YAT İÇİN SATIŞ KARARI

Başkanı Arslan, daha önceden Kepez Belediyesi'ne alınan yatı da tasarruf tedbirleri kapsamında satma kararı aldıklarını söyledi. Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibarıyla da yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek. Dolayısıyla artık Kepez Belediyesi'nde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı" dedi.

tasarruf-tedbirleri-kapsaminda-belediyeden-yat-icin-satis-karari_1540_dhaphoto5

(DHA)

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Gören bir daha baktı! Hurda hiç bu kadar değerli olmamıştıGören bir daha baktı! Hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı
Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyorYer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kepez birol aslan

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören bir daha baktı! Hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı! Hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Yer: Atatürk Havalimanı! Terk edilen lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

20 bin dolarlık 'kaliforniyum' maddesini satmak isterken yakalandı

'Kaliforniyum' maddesini satmak isterken yakalandı

Duyar duymaz harekete geçtiler! Altın yıldızlı Tevrat ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Altın yaldızla yazılmış

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

50'den fazla var! Bölge sakinleri yardım bekliyor

50'den fazla var! Bölge sakinleri çaresizce yardım bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.