Mazeret eş anlamlısı nedir? Mazeret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki birçok kelime farklı dillerden yerleşmiştir. Bu kelimelerden biri de mazeret kelimesidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "affetme, bağışlama" anlamına gelen "maˁḏira(t)" kelimesinden alıntıdır. Zamanla Türkçeleşerek "mazeret" hâlini almıştır.

Türk Dil Kurumuna göre mazeret kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

Özür

Bahane

Mazeret kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de vardır. Bu kelime ayrıca başka farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara gelen kelimeler üretir. Bu durum için Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde verdiği örnekler şöyledir:

Mazeret bulmak: İçinde bulunulan durumu açıklayacak bir sebebi ortaya koymak.

Mazeret kâğıdı: Öğrencinin okula gelemeyişinin sebebini bildiren belge.

Mazeret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Birden fazla anlamı olan kelimelerde, o kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığına göre yerine gelecek eş anlamlı kelime seçilir. Bunun için de o cümlenin anlamına bakılmalıdır.

Mazeretin eş anlamlısı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Mazeret kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içindeki anlamına göre mazeret yerine kullanılabilecek kelime "özür" kelimesidir.

Mazeretin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını daha iyi pekiştirmek için cümle içerisinde kelimeyi kullanmak yardımcı olur. Mazeret eş anlamlısı olan "özür" kelimesi ve mazeret kelimesinin kullanıldığı bazı cümle örnekleri:

Kendini ifade edemediği için bir mazeret bulmaya çalışıyordu.

Herhangi bir mazeretin varsa şimdi söyle!

Kabahatine bir özür bulmak için kılı kırk yarmıştı.



