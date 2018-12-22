Mazhar Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın günlerce konuşulmasına sitem etti

İstanbul Üsküdar'da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı. Öte yandan Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam Papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.

HAYRANLARI KONSERE AKIN ETTİ

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson'u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. "Yandım Yandım", "Sarı Laleler", "Ah Bu Ben" gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti.

"GENÇ BABAYİĞİTLER ŞEHİT OLMUŞ, PAPAĞAN ÖLDÜ ÜLKE ONU KONUŞUYOR"

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu. Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor " diye konuştu.