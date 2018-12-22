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Mazhar Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın günlerce konuşulmasına sitem etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da konser veren Mazhar Alanson MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği haberler hakkında "Genç, Babayiğit çocuk şehit olmuş, hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor." dedi.

İstanbul Üsküdar'da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı. Öte yandan Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam Papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.

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HAYRANLARI KONSERE AKIN ETTİ

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson'u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. "Yandım Yandım", "Sarı Laleler", "Ah Bu Ben" gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti.

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"GENÇ BABAYİĞİTLER ŞEHİT OLMUŞ, PAPAĞAN ÖLDÜ ÜLKE ONU KONUŞUYOR"

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu. Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor " diye konuştu.

"YANDIM YANDIM ŞARKISINI KABE'YE YAZDIM"

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım' ı nasıl yazdığını da anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, "Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Yandım'ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün 'Ah ki ne yandım' yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz" dedi.

Kaynak: İHA

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Mazhar Alanson Murat Özdemir papağan

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