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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden kaslarını paylaştı! "İlişki düşünmüyorum"

25.05.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kendini spora verdi. Haftanın 5 günü ağırlık çalışan Suden kaslarını paylaşınca sosyal medyada gündeme geldi. Biricik Suden gelen eleştirilere de sert çıktı.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden kaslarını paylaştı! "İlişki düşünmüyorum"

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, 2003 yılında Biricik Suden ile evlendi. Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden kendini spora verdi ve haftanın 5 günü spor yaparak inanılmaz bir görünüme kavuştu.

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Suden, geliştirdiği kaslarıyla gündeme bir anda oturdu.

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OLUMSUZ YORUM RAHATSIZ ETTİ

60 yaşında olduğuna inanması güç olan Biricik Suden kaslarını paylaşıp "Böyle kadın mı olur? Ayy iğrenç videosu" diyerek son halini paylaştı.

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Ünlü isme takipçilerinin bazıları olumsuz yorumlarda bulunurken bir kişi de "Estetik bulduğumu söyleyemeyeceğim, kadında çok hafif kas her zaman daha çekici" yazdı.

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Biricik Suden ise bu ifadeden rahatsız oldu ve "Sizinle ilişki düşünmüyorum, üzülmeyin" yanıtını verdi.

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Mazhar Alanson Biricik Suden biricik yaşında

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