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Mbappe ayrılıyor, dünya devine gidiyor!

23.06.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi Paris Saint-Germain'in süperstarı Kylian Mbappe'nin 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı ve PSG'nin kendisini bu yaz satmayı düşünebileceği belirtildi.

Mbappe ayrılıyor, dünya devine gidiyor!

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın süperstarı Kylian Mbappe için flaş bir iddia gündeme geldi. Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı belirtildi. After Foot'tan Daniel Riolo, Mbappe'nin sözleşme uzatmak istemediğini belirtirken önümüzdeki sezon sonunda kendisini bedava olarak kaybetme riskini göze alamayacak PSG'nin onu bu yaz satabileceğini aktardı.

"TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR"

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Yaptığı açıklamada Daniel Riolo, "Mbappe'nin ayrılmak istediğini biliyorum fakat ona yüksek bonservis ödeyecek kulüp bulunması zordu. Yeni olan ise gerçekten takımda kalmak istemiyor. Bu yaz takımdan ayrılmazsa da önümüzdeki sezon serbest kalacak. Mbappe, ayrılma isteğini kulüpe iletmesi durumunda gideceği bir kulüp bulması ve PSG'nin de onun yerini doldurmak adına harekete geçmesi gerekiyor. Şu an için haber şu ki Mbappe, PSG'de kalmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID SESLERİ

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Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Karim Benzema'nın da formasını giydiği Real Madrid'e transfer olmak istediği bilinmekte. İspanyol devi Mbappe için kesenin ağzını açacağı ve bu transferi noktalayacağı gelen haberler arasında.


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