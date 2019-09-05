Belçika'dan Beşiktaş ve Diagne için flaş iddia

Galatasaray'dan Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne günlerdir manşetleri süslemeye devam ediyor. Önce Anderlecht ile anlaşan, ardından Club Brugge ile sözleşme imzalayan Diagne'nin Beşiktaş'ın transferine de engel olduğu ortaya çıktı.

Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Anderlecht'in İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin ile anlaşma noktasına gelmişti. Galatasaray ile Mbaye Diagne konusunda anlaşan Belçika ekibi de Thelin'in Siyah-Beyazlılara gitmesine onay vermişti.

DIAGNE KARAR DEĞİŞTİRİNCE PLAN SUYA DÜŞTÜ

Ancak aynı gün içinde Diagne'nin 'gizli' bir şekilde Club Brugge'a transfer olması hem Anderlecht'in hem de Beşiktaş'ın transfer planlarını suya düşürdü. Anderlecht yöneticileri, Diagne'nin kararının ardından forvetsiz kalmamak adına Isaac Kiese Thelin'i satmayacaklarını iletti. Böylece Beşiktaş'ın Thelin planı gerçekleşmemiş oldu. Kara Kartal, aynı gün içinde Sporting Lizbon'un hücum oyuncusu Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı.