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Belçika'dan Beşiktaş ve Diagne için flaş iddia

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Önce Anderlecht ile anlaşıp ardından Club Brugge'e transfer olan Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin karar değiştirmesi Beşiktaş'ın transferini de engelledi. Belçika basını, 'Diagne, Anderlecht'e gitseydi, Isaac Kiese Thelin, Beşiktaş'a transfer olacaktı' iddiasında bulundu.

Belçika'dan Beşiktaş ve Diagne için flaş iddia

Galatasaray'dan Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne günlerdir manşetleri süslemeye devam ediyor. Önce Anderlecht ile anlaşan, ardından Club Brugge ile sözleşme imzalayan Diagne'nin Beşiktaş'ın transferine de engel olduğu ortaya çıktı.

Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Anderlecht'in İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin ile anlaşma noktasına gelmişti. Galatasaray ile Mbaye Diagne konusunda anlaşan Belçika ekibi de Thelin'in Siyah-Beyazlılara gitmesine onay vermişti.

DIAGNE KARAR DEĞİŞTİRİNCE PLAN SUYA DÜŞTÜ
Ancak aynı gün içinde Diagne'nin 'gizli' bir şekilde Club Brugge'a transfer olması hem Anderlecht'in hem de Beşiktaş'ın transfer planlarını suya düşürdü. Anderlecht yöneticileri, Diagne'nin kararının ardından forvetsiz kalmamak adına Isaac Kiese Thelin'i satmayacaklarını iletti. Böylece Beşiktaş'ın Thelin planı gerçekleşmemiş oldu. Kara Kartal, aynı gün içinde Sporting Lizbon'un hücum oyuncusu Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ, SCHALKE, KOPENHAG
Bu arada Isaac Kiese Thelin ile Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ve Kopenhag takımlarının da ilgilendiği belirtildi.

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, ''Thelin bize yardımcı olabilecek bir oyuncuydu. Fiziksel olarak çok etkileyici. Kafa topları çok iyi. Maalesef transfer için kulübü izin vermeyeceklerini açıkladı'' sözlerini kullandı.

27 yaşındaki İsveçli forvet, 28 kez İsveç Milli Takımı'nda forma giyerken 3 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Beşiktaş Club Brugge Anderlecht galatasaray

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