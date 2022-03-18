SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı! Transfer için olay itiraf...

Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı! Transfer için olay itiraf...

18.03.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da oynadığı dönemde zaman zaman övülen ancak zaman zaman eleştiri alan Mbaye Diagne'nin sözleşmesi, ara transfer döneminde feshedilmişti. Senegalli golcüyle ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı! Transfer için olay itiraf...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'yle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi öncesi bir Galatasaraylı yöneticinin kendilerini aradığını ve Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini belirtti.

"DIAGNE'Yİ SİZE VERELİM, BUZLARI ERİTELİM"

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferine yer açmak için Mbaye Diagne'yi Rizespor'a önerdiğini belirten başkan Kıran, "O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki; 'Buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım hem de aramızdaki buz erisin. Biz yarın gidip Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti" şeklinde konuştu.

GEDSON İÇİN KRİZ ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istemiş ancak Beşiktaş oyuncuyla yeni sezon için anlaşma sağlamıştı. Portekizli orta saha ardından sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!
Anderson Talisca için dev derbi!Anderson Talisca için dev derbi!
Barcelona maçı öncesi sert sözler!Barcelona maçı öncesi sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Mbaye Diagne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Yedikleri golü yorumladı! ''Ben o kuralı anlamıyorum''

Yedikleri golü yorumladı! ''Ben o kuralı anlamıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.