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Mbaye Diagne'ye Belçika'da şok saldırı girişimi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Club Brugge'e transfer olan Mbaye Diagne, Belçika'da olay yarattı.

Mbaye Diagne'ye Belçika'da şok saldırı girişimi

Galatasaray'ın transferin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem oldu. Anderlecht ile büyük oranda el sıkışmasına rağmen son anda kararını değiştirerek Club Brugge'e giden Senegalli golcüye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

ANDERLECHT TARAFTARLARI ÇILDIRDI

Anderlecht cehepsinden yapılan açıklamada Diagne ile anlaşma sağlandığı ancak son anda oyuncunun, "Bir işim var" diyerek Belçika ekibinin yöneticilerini kandırarak Club Brugge ile anlaştığı öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından Diagne'nin Belçika'ya indiği sırada Anderlecht taraftarları oyuncuya saldırı planladı. Diagne'nin havaalanına indiği sırada Club Brugge'ün görevlendirdiği şoförün oyuncuyu hemen fark edip araca bindirdiği ve havaalanından uzaklaştırdığı belirtildi.

Brüksel Polisi'nin de Diagne'nin belirli bölgelere gitmememsi gerektiğine yönelik uyarı yaptığı ve oyuncunun bu bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğunun bildirildiği yazıldı. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Belçika Club Brugge galatasaray

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