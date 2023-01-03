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Mbaye Diagne'yi saatçi zannettiler! Şoförü kaçmış, fırına sığınmıştı...

03.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de eğlenmek için bir mekana giden Fatih Karagümrük’ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne, mekandan uzun süre çıkmayınca şoförü, Diagne’yi getirdiği otomobil ile birlikte kayıplara karıştı. Otomobilsiz kalınca bir fırına sığınan Diagne’ye polis ve vatandaşlar yardım etti. Diagne’nin sığındığı fırının çalışanı, Diagne’yi ilk gördüklerinde saat satmaya çalışan biri olduğunu zannettiklerini söyleyerek, "Koskoca Diagne’nin buraya geleceğini kimse bilemez." dedi.

Mbaye Diagne'yi saatçi zannettiler! Şoförü kaçmış, fırına sığınmıştı...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük’ün başarılı futbolcusu Mbaye Diagne, eğlenmek için lüks otomobil ile geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü lüks araçla birlikte oradan uzaklaştı.

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Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobili göremeyince şoförünü aradı fakat ulaşamadı. Diagne, yakınlarda bulunan bir fırına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra şoförün geri getirmesiyle otomobil, Diagne’ye geri verildi. Otomobiline geri kavuşan Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra otomobile binerek oradan uzaklaştı.

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Diagne’nin otomobilsiz kalınca sığındığı fırının sahibi ve çalışanları, yaşananları anlattı.

"İLK BAŞTA TABİİ Kİ SAATÇİ ZANNETTİLER"

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Fırına girdiğinde Diagne’yi saat satmaya çalışan bir kişi zannettiklerini belirten fırın çalışanı Hakkı Topçu, “Diagne geldi buraya. Diagne’nin gelmesine şaşırmak isterdik ama o zannetmedik. Bir arkadaş vardı, saat soracaktı. Saçının boyasından tanıdık, ‘Bu Diagne’ dedik. Ondan sonra arkadaş saat sormadı. Bekçiler geldi. Arabasının çalındığını öğrenince bekçiler yardım etmeye çalıştı. Ümidimiz fotoğraf çekilmekti ama adamın derdi büyük olunca fotoğraf da çektiremedik. Diagne, Galatasaray zamanında arabasını şoförünün üstüne yapmış. Adam da fırsat bilmiş, arabayı almış götürmüş. Adam da çaresiz kalınca buraya geldi. Buradan da karakola gittiler. İlk başta tabii ki saatçi zannettiler. Koskoca Diagne’nin buraya geleceğini kimse bilemez. Bilmedikleri için de saatçi sanıldı” dedi.

"BİR ŞEYLER KONUŞTU, İNGİLİZCE OLDUĞU İÇİN ANLAMADIM"

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Fırın sahibi Uğur Topçu ise, “Diagne buraya geldi, arabasını çekti. Bir şeyler konuştu ama İngilizce olduğu için ben anlamadım. Arkadaşlar da buradaydı, arkadaşlara; ‘olay nedir’ diye sordum. Gelip oturdular, çay içtiler. Daha sonra bekçi arkadaşlar geldi, bekçi arkadaşların içinde İngilizce bilen vardı, o konuştu. Biraz konuştukça anladık ki Diagne arabasını şoförün üzerine yapmış ve 2-3 günden beri bulamamışlar. Biz de gittik şoförün evini bulduk burada. Diagne olayı anlattı; ‘Aracımı şoförümün üzerine yaptım’ dedi. Olay bu şekilde” cümlelerine yer verdi.

"BİZİ DE TERK ETTİ, BİZ DE MAĞDURUZ"

Topçu, “Diagne aracı şoförünün üzerine yapmış, ondan dolayı buraya arabayı almaya gelmiş. Fırına da tesadüfen geldi kendisi, burada biz yardımcı olmak istedik. Diagne bize şoförün fotoğrafını gösterdi, belki biz tanırız diye. Biz de şoförün kayınpederini bulduk, geldiler buraya konuştular. Şoförün annesi dedi ki, ‘Bizi de terk etti, biz de mağduruz. Biz de bulamıyoruz’ dedi. Diagne, polis arkadaşlar ile birlikte buradan gitti” şeklinde konuştu.

OTOMOBİL, ŞOFÖRÜN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

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Öte yandan alınan bilgilere göre, bahse konu olan otomobilin şoförün üzerine kayıtlı olduğu ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Diagne’nin fırında bulunduğu anlar ve bekçilerle beraber fırından ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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