McDonald's'da yapay zeka ile sipariş alacak

Yapay zeka startup’ı Apprente’ı satın alan hamburger devi, yapay zeka sayesinde otomobile satış otomatları geliştirerek, bu süreci otomatikleştirmek istiyor.

Sürücülerle konuşacak ve sipariş alacak bir yapay zeka geliştirmek isteyen restoran zinciri böylece otomobile satış bölümünde bir kasiyer bekletmek zorunda kalmadan sipariş doğrudan mutfağa ulaştırabilecek.

Ancak bu uygulamanın sadece otomobile satışla sınırlı kalmayacağı da tahmin ediliyor. Evlere telefonla sipariş veya restoran müşterileri için de kasiyer ihtiyacını ortadan kaldıracak marka, gelecekte tüm siparişleri yapay zekayla alabilir.

Bu gelişme aynı zamanda, yıllardır endişe konusu olan, yapay zekanın insanların işini çalacağı konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirebilir.

iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri

