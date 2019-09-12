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McDonald's'da yapay zeka ile sipariş alacak

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TEKNOLOJİ  | 12.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

Fast food restoran zinciri McDonald's yapay zeka şirketi satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Peki ünlü hamburgerci ne yapmayı planlıyor?

McDonald's'da yapay zeka ile sipariş alacak

Yapay zeka startup’ı Apprente’ı satın alan hamburger devi, yapay zeka sayesinde otomobile satış otomatları geliştirerek, bu süreci otomatikleştirmek istiyor.

Sürücülerle konuşacak ve sipariş alacak bir yapay zeka geliştirmek isteyen restoran zinciri böylece otomobile satış bölümünde bir kasiyer bekletmek zorunda kalmadan sipariş doğrudan mutfağa ulaştırabilecek.

Ancak bu uygulamanın sadece otomobile satışla sınırlı kalmayacağı da tahmin ediliyor. Evlere telefonla sipariş veya restoran müşterileri için de kasiyer ihtiyacını ortadan kaldıracak marka, gelecekte tüm siparişleri yapay zekayla alabilir.

Bu gelişme aynı zamanda, yıllardır endişe konusu olan, yapay zekanın insanların işini çalacağı konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka McDonalds

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