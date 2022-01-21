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'Meat Loaf' olarak tanınıyordu! Michael Lee Aday'ın ölüm haberi herkesi yıktı

21.01.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Meat Loaf" sahne ismiyle tanınan Amerikalı rockçıdan kötü haber geldi. Michael Lee Aday, 74 yaşında hayata veda etti. Loaf'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

'Meat Loaf' olarak tanınıyordu! Michael Lee Aday'ın ölüm haberi herkesi yıktı

Müzik dünyasının büyük bir yıldızından gelen son dakika haberi herkesi yıktı. "Bat Oft of Hell" adlı albümüyle satış rekorları kıran ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı "Marvin Lee Aday," olan daha sonra adını Michael Lee Aday olarak değiştiren Meat Loaf'un ölümünü eşi Deborah Gillespie duyurdu.

Loaf'ın vefatı uzun süredir şarkıcının menajerliğini yapan Michael Green tarafından da doğrulandı. Ancak ünlü müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Meat Loaf'ın son nefesini verirken eşi Deborah Gillespie, menajeri Green ve kızları Pearl ile Amanda'nın yanında olduğu belirtildi.

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MEAT LOAF KİMDİR?

Jim Steinman'ın desteğiyle çıkan "Bat Out of Hell" albümü, ABD tarihinin en çok satan 35 albümü arasında yer aldı. "Meat Loaf" sahne ismiyle tanınan Amerikalı rockçı Michael Lee Aday'ın albümü 14 milyon satıldı.

Loaf, "Two of Three Ain't Bad" ve "Paradise by the Dashboard Light" şarkıları ise Bilboard Hot 100 listesinde 11 ve 39 numaraya kadar yükseldi.

Meat Loaf ve Steinman, 1993 yılında "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" albümünü de yaptı. Bu albüm de ABD'de 5 milyondan fazla sattı. Albümden çıkan "I'd Do Anything for Love" çarkısı 1993 yılında 5 hafta listelerde 1 numarada kalmayı başardı. Ayrıca "En İyi Rock Performansı" dalında Grammy ödülü getirdi.

Meat Loaf'un albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

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