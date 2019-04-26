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MEB, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izledi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili araştırma yapıldığını açıkladı.

MEB, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık" dedi.

Bakan Selçuk, araştırmanın, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İLK KEZ YAPILDI

Selçuk, "İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması yapıldı. Araştırma sonuçları ile ilgili detaylı raporları arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Elde edilen bulgulara göre bu okullarımıza yönelik iyileştirici tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Kaynak: AA

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ziya selçuk milli eğitim bakanı
 

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