MEB'den ara tatil kararı! Öğretmenlerin beklediği haberi Yusuf Tekin duyurdu: "Çevrim içi olarak yapılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil kararını açıkladı. 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma haftasıyla ilgili öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

MEB'den ara tatil kararı! Öğretmenlerin beklediği haberi Yusuf Tekin duyurdu: "Çevrim içi olarak yapılacak"
Devrim Karadağ

Ara tatil için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararını verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre; 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Öğretmen ara tatil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
