MEB'den ara tatil kararı! Öğretmenlerin beklediği haberi Yusuf Tekin duyurdu: "Çevrim içi olarak yapılacak"

Ara tatil için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararını verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre; 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.