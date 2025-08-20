EĞİTİM

MEB'den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması...

MEB'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm okullara genelge gönderildi. 8 Eylül'de başlayacak olan yeni dönem için geri sayıma geçilirken; söz konusu genelgede cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube ve mezuniyet kutlamalarıyla ilgili yeni düzenlemeler yer aldı.

Devrim Karadağ

MEB, 81 ildeki okullara yeni dönem için genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ‘2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler’ başlığıyla hazırlanan genelgede cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube ve mezuniyet kutlamalarıyla ilgili yeni düzenlemeler yer aldı. Peki yeni dönemde okullarda neler değişecek? Hangi kurallar geldi? İşte tüm detaylar...

MEB den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması... 1

MEB tarafından 8 Eylül'de başlayacak olan okullara gönderilen genelgede dikkat çeken maddeler şöyle:

OKUL KIYAFETLERİ

  • Okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logolar okul aile birliği tarafından temin edilerek okulların internet sayfalarında duyurulacak.

  • Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyaller okul/kurumlarda kullandırılmayacak.

MEB den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması... 2

ATATÜRK HAFTASI

  • 10-16 Kasım arasındaki Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri yapılacak.

‘ÖZEL ŞUBE’ AÇILAMAYACAK

  • Okula kayıt, teknolojik/fiziki imkanlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek ‘özel şube’ açılmasına izin verilmeyecek.

CEP TELEFONU YASAĞI

  • Öğrencilerin dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıfta cep telefonu bulundurulmayacak. Öğretmenler de sınıfta cep telefonu kullanmayacak.

MEB den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması... 3

ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI

  • Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla ‘zilsiz okul’ uygulaması başlatılacak. Zil kullanımının zaruri olduğu durumlardaysa ses seviyesi çevreyi rahatsız etmeyecek makul düzeye indirilecek.

OKUL DIŞINDA MEZUNİYET KUTLAMASI YASAK

  • Mezuniyet etkinlikleri için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

MEB den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması... 4

