MEB'den okullara genelge! Yusuf Tekin imzaladı, yeni dönemde hepsi değişti: Cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube, mezuniyet kutlaması...

MEB, 81 ildeki okullara yeni dönem için genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ‘2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler’ başlığıyla hazırlanan genelgede cep telefonu yasağı, okul kıyafeti, özel şube ve mezuniyet kutlamalarıyla ilgili yeni düzenlemeler yer aldı. Peki yeni dönemde okullarda neler değişecek? Hangi kurallar geldi? İşte tüm detaylar...
MEB tarafından 8 Eylül'de başlayacak olan okullara gönderilen genelgede dikkat çeken maddeler şöyle:
OKUL KIYAFETLERİ
ATATÜRK HAFTASI
- 10-16 Kasım arasındaki Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri yapılacak.
‘ÖZEL ŞUBE’ AÇILAMAYACAK
- Okula kayıt, teknolojik/fiziki imkanlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek ‘özel şube’ açılmasına izin verilmeyecek.
CEP TELEFONU YASAĞI
- Öğrencilerin dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıfta cep telefonu bulundurulmayacak. Öğretmenler de sınıfta cep telefonu kullanmayacak.
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI
- Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla ‘zilsiz okul’ uygulaması başlatılacak. Zil kullanımının zaruri olduğu durumlardaysa ses seviyesi çevreyi rahatsız etmeyecek makul düzeye indirilecek.
OKUL DIŞINDA MEZUNİYET KUTLAMASI YASAK
- Mezuniyet etkinlikleri için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.
