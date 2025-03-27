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MEB’den özel okullara yakın takip! Yemek, kıyafet ve materyal ücretleri kayıt altına alınacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 10:12
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Millî Eğitim Bakanlığı; özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için velilerce yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu. Yeni mevzuat gereği "ücret tespiti" kapsamına alınan bu hizmetler için ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğunu bildiren Bakanlık, ayrıca anlaşmaların üçüncü şahıslarla değil kurum yönetimi ile yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

MEB’den özel okullara yakın takip! Yemek, kıyafet ve materyal ücretleri kayıt altına alınacak

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerin 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yazıda, Yönetmelik'in 53. maddesine "ücret tespiti" başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin "ücret tespiti" kapsamına alındığı belirtildi.

Yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücreti ile birlikte "diğer hizmetler" karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hâle getirildiği aktarıldı.

OKULDA SUNULAN HER HİZMET KAYIT ALTINDA OLACAK

MEB'in yazısında özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin de elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu vurgulandı.

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DERS KİTAPLARI DIŞINDAKİ MATERYALLER İÇİN DE ÜCRET İLANI ZORUNLU

Bakanlık, yazıda özel okullarda yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasının esas olduğunu hatırlattı.

Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilip okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için de aynı kuralların geçerli olduğu kaydedildi.

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YEMEK VE KAHVALTI ÜCRETLERİ DE OKUL HESABINA YATIRILACAK

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimi ile yapılan anlaşma ile yürütülmesi gerektiği bildirildi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE "DENETİMLERE HASSASİYET GÖSTERİN" UYARISI

Bakanlık, il millî eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri hassasiyetle yürütmelerini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete özel okul kırtasiye hizmet ücret
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