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  4. MEB düğmeye bastı! Özel okul öğretmenlerine taban maaş düzenlemesi geliyor mu? Bakan Tekin’den yanıt geldi

MEB düğmeye bastı! Özel okul öğretmenlerine taban maaş düzenlemesi geliyor mu? Bakan Tekin’den yanıt geldi

29.05.2024 13:36
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Özel okul öğretmenlerinin taban maaş talebi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Tekin ayrıca yeni müfredatla ilgili ön açıklamada Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştiriler için de, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileriyle de görüşüyoruz bu konularda. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, onayladığı yeni Milli Eğitim Müfredatına yönelik ve ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştirilerle ilgili, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum kendilerine" yanıtını verdi.

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Tekin, yaklaşan yaz tatili ile ilgili de "Yaz aylarını tatil yaparak geçirsin çocuklarımız. Okul dışında, ders dışında okuyarak, başka türlü etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle, ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını, bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası" açıklamasında bulundu. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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