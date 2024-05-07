MEB duyuracak! Bakan Tekin’den son dakika ‘mülakat’ açıklaması geldi! Öğretmen ataması bugün belli oluyor...

Öğretmen atamaları ile ilgili beklenen gün geldi. Atama sayısı ve branş dağılımının bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacağı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklandı. Erdoğan, atama sayısı ve branş dağılımı hakkında bilgi verse de tartışmalara neden olan mülakat konusuna hiç değinmedi.

Mülakat tartışmaları ile ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Tekin, sürekli gündemde olan mülakat konusu hakkında son sözünü söyledi. AK Parti’nin mülakat hakkında daha önce verdiği sözleri hatırlatan öğretmen adaylarına karşılık Bakan Tekin mülakat konusundaki ısrarını bir kez daha dile getirerek yine mülakat sistemini savundu. Bakan Tekin bu kez de ‘profesör’ örneği verdi.

Bakan Tekin açıklamasında "Yasa ‘mülakat’ diyor. Bir profesör başka bir üniversiteye gittiğinde ona deneme dersi yapılıyor. Profesörler bu mülakattan rahatsız olmuyor. Niye biz bunu yapacağız dediğimizde tartışma çıkıyor! Bu konuda netim." ifadelerini kullandı.

"YASA BANA YAP DİYOR"

Bakan Tekin Türkiye gazetesine verdiği röportajda “Mülakat, gündemdeki yerini koruyor, bu konuda bir geri adım olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa ‘Mülakatla yapılacak’ diyor. Daha adil ve güvenirlik çabasıdır benim yaptığım. Bir profesör başka bir üniversiteye gittiğinde onlara deneme dersi yapılıyor. Profesörler rahatsız olmuyor. Niye biz bunu yapacağız dediğimizde tartışma oluyor. Bu konuda netim. Mülakat konusunda kanaatim belli. Ama nihayetinde siyasi irade başka bir karar alırsa, parlamentoda yasa değişirse o zaman da biz yeni yasayı uygularız.”

ERDOĞAN 'MÜLAKATLARI KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 11 Nisan’da düzenlediği Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti. Toplantıda Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.” şeklinde konuşmuştu.

MAHMUT ÖZER DE ‘MÜLAKAT OLMAYACAK’ SÖZÜ VERMİŞTİ

Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldığı bir canlı yayında “Mülakat olmayacak artık KPSS puanına göre çok hızlı şekilde öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz” diyerek aynı sözleri dile getirmişti.





