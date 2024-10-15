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MEB'in kadın öğretmelere kıyafet dersi kararına tepki: "Daha fazla, baskı, mobbing, disiplin soruşturması"

15.10.2024 14:23
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), kadın öğretmenler için giyinme dersi vereceği uygulama gündem yarattı. Sadece kadınlara yönelik böyle bir uygulama olması beraberinde eleştirileri getirirken, eğitim camiasından da ses yükseldi. "Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün" diyen Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, önümüzdeki süreçte daha fazla disiplin soruşturması açılabileceğini vurguladı.

MEB'in kadın öğretmelere kıyafet dersi kararına tepki: "Daha fazla, baskı, mobbing, disiplin soruşturması"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), kadın öğretmenlere yönelik yeni uygulaması gündem yarattı. MEB, "Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları" dersleri ile kadın öğretmenlere kıyafet konusunda dersler vermeye hazırlanıyor.

İstanbul’daki ilçelerde “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersleri 18 Ekim’de başlayacak ve 'Enstitü Sosyal' ile birlikte verilecek eğitimle ilgili MEB'e tepkiler de peş peşe geldi.

ada

"BASKI, MOBBİNG, AYRIMCILIK ARTACAK"

Erkeklere ders verilmeyecek olup sadece kadınlara verilmesinin iktidarın niyetini ortaya koyduğunu belirten Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, "Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün" iddiasında bulundu.

"NASIL GİYİNECEKLERİ BİR BİÇİMİYLE TARİFLENMEYE ÇALIŞIYOR"

BirGün'e konuşan; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, "Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflenmeye çalışıyor" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

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"DAHA FAZLA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILABİLİR"

"Tariflendirme sonucunda da bir ‘makbul kadın’ yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor. Kadınlar açısından bir dizayn söz konusu" diyen Simge Yardım önümüzdeki süreçte daha fazla disiplin soruşturması açılabileceğini de vurguladı.

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Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın eğitim emekçileri arkadaşlarımız daha öncesinde de kıyafetlerinden dolayı soruşturmalara maruz kaldılar. Bugün makbul kadınlık ile makbul öğretmenliği de tarifleyen bir iktidar anlayışı söz konusu. Önümüzdeki dönemde de kadınlara daha fazla baskı, mobbing, ayrımcılık olarak geleceğini ön görmek mümkün."

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Öğretmen ders meb
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