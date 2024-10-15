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  4. 'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 07:52
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Milli Eğitim Bakanlığının kadın öğretmenler için giyinme dersi vereceği uygulama kamuoyunun tepkisini çekti. Sadece kadınlara uygulanması ise ayrı bir eleştiri konusu oldu. Sendikalardan da söz konusu duruma tepki gecikmedi. Gazeteci Fatih Portakal da radarına takılan uygulama için, "Ne istiyorsunuz kadınlardan. Erkeklere de yapın o zaman. Gerçekten terbiyesizlik" yorumunda bulundu.

Milli Eğitim bakanlığının yeni uygulaması tepki çekti. Kadın öğretmenlere giyinme dersi verilecek. Projenin başında Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan var.

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DERS SADECE KADINLARA

Öğretmenlere nasıl giyineceklerini anlatacakları uygulamaya 'öğretmenlik için dış görünüm ve giyim kodları' adı verildi. Erkeklere ders verilmeyecek olup sadece kadınlara verilmesi tepki çeken ana unsurlardan biri oldu.

18 EKİM'DE BAŞLIYOR

18 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bakanlık Enstitü Sosyal adlı sivil toplum kuruluşuna konuyla ilgili özel izin verdi. Derslerin 18 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

SENDİKALARDAN TEPKİ

SENDİKALARDAN TEPKİ

Eğitime katılmak isteyen kadın öğretmenlerden form doldurması istendi. Formdaki soruları eksik cevaplayan öğretmenlerin başvuruları reddedildi. Sendikalar ise bu duruma tepkili...

EĞİTİM-SEN KARŞI ÇIKTI

EĞİTİM-SEN KARŞI ÇIKTI

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, "Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflendirilmeye çalışılıyor. Makbul kadın yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor." denildi.

"BUNUN AMACI DAYATMAKTIR"

"BUNUN AMACI DAYATMAKTIR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da uygulamaya tepki gösterdi. Özbay, "Cumhuriyetin öğretmenlerine nasıl giyineceğini öğretecekmiş. Bunun amacı öğretmek değil aslında nasıl giyineceğini dayatmaktır. Cumhuriyetin öğretmenlerine kıyafet üzerinden baskı kurulamaz. Cumhuriyetin öğretmenleri nasıl giyineceğini bilir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Öğretmen meb
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