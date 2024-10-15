'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

Milli Eğitim bakanlığının yeni uygulaması tepki çekti. Kadın öğretmenlere giyinme dersi verilecek. Projenin başında Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan var.
Öğretmenlere nasıl giyineceklerini anlatacakları uygulamaya 'öğretmenlik için dış görünüm ve giyim kodları' adı verildi. Erkeklere ders verilmeyecek olup sadece kadınlara verilmesi tepki çeken ana unsurlardan biri oldu.
Bakanlık Enstitü Sosyal adlı sivil toplum kuruluşuna konuyla ilgili özel izin verdi. Derslerin 18 Ekim'de başlayacağı belirtildi.
Eğitime katılmak isteyen kadın öğretmenlerden form doldurması istendi. Formdaki soruları eksik cevaplayan öğretmenlerin başvuruları reddedildi. Sendikalar ise bu duruma tepkili...
Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, "Kadınların nasıl yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl giyinecekleri bir biçimiyle tariflendirilmeye çalışılıyor. Makbul kadın yaklaşımı hakim kılınmak isteniyor." denildi.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da uygulamaya tepki gösterdi. Özbay, "Cumhuriyetin öğretmenlerine nasıl giyineceğini öğretecekmiş. Bunun amacı öğretmek değil aslında nasıl giyineceğini dayatmaktır. Cumhuriyetin öğretmenlerine kıyafet üzerinden baskı kurulamaz. Cumhuriyetin öğretmenleri nasıl giyineceğini bilir." ifadelerini kullandı.