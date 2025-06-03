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MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, erken tatile yönelik bütün kapıları kapatınca veliler formül aramaya başladı. Veliler, WhatsApp gruplarında ‘izin uzatmanın yollarını’ arıyor. Sağlık raporu peşinde koşanlar, öğretmenlerle konuşanlar, sınıfta topluca tatil planı yapanlar… İşte velilerin whatsapp gruplarındaki tatili uzatma formülleri…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağına yönelik ‘Belki son anda tatil olur’ beklentisi sürüyor. Sosyal medyada çağrıların artmasının ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkânımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil” dedi.

Bu defa “Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin” gibi öneriler yazılmaya başlandı. Tekin bu çıkışlara ise “Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah” açıklamasını yaptı.

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‘KİMSE DERSE GELMEZSE YOKLAMA ALINMAZ!’ EFSANESİ…

Türkye gazetesi'nde yer alan habere göre; Bütün kapılar kapanınca veliler tatili uzatmak için çeşitli yollarla formüller aramaya başladı. Veli WhatsApp grupları bu konuyla çalkalanıyor. Bazıları şimdiden sağlık raporu için doktor kovalamaya başladı. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı için okul müdürleri ile anlaşanların da sayısı az değil. Kimse derse gelmezse yoklama alınmaz efsanesi de var. Bu yönteme de başvuranlar var.

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Bütün bunların yanı sıra bazı öğretmenler, öğrencilerin ‘Gelelim mi yoklama alınacak mı’ sorusuna “Valla bilmiyorum çocuklar ben geleceğim okula. Ben size gelin ya da gelmeyin diyemem. Siz bilirsiniz ama ben öğrenci olsaydım gelmezdim” diyor. Bu açıklamalar da öğrencilerin kafasını daha da karıştırıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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