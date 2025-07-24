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MEB LGS 2025: LGS tercih süreci ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları tarihleri ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav tercihleri bugün sona eriyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ve saat merakla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, e-Okul üzerinden yaptıkları tercihlerin sonuçlarını ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

MEB LGS 2025: LGS tercih süreci ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları tarihleri ne zaman?
Sedef Karatay

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonu, 14 Temmuz'da başladı. 8. sınıfı tamamlayan öğrenciler, gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuçları açıklayacağı tarihe çevrildi.

MEB LGS 2025: LGS tercih süreci ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları tarihleri ne zaman? 1

LGS TERCİHLERİ SONA ERİYOR, GERİ SAYIM BAŞLADI

LGS tercih süreci, 14 Temmuz 2025’te başlayıp 24 Temmuz 2025’te sona erecek. Öğrenciler ve veliler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı LGS tercih sonuçlarına çevirdi. 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan bilgilere göre, LGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi netleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, bu tarihte hangi liseye yerleşeceklerini öğrenebilecek.

MEB LGS 2025: LGS tercih süreci ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları tarihleri ne zaman? 2

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları, meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yerleştiği okullar belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuru süreci başlayacak.

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS puanına göre 14-24 Temmuz’da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos 2025’te açıklanacak.

MEB LGS 2025: LGS tercih süreci ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları tarihleri ne zaman? 3

LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla 4 Ağustos'u beklemeye başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrencinin geleceği şekillenecek ve yeni bir eğitim öğretim yılına hazırlıklar başlayacak. Tercih sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olması ve herkesin istediği liseye yerleşmesi dileğiyle.

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