MEB TAKVİMİ 2023-2024! Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, hangi gün?

Yaz tatilinin biteceği tarih için geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Mayıs ayına gelinmesiyle beraber yaz tatili tarihleri gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile tatil günleri...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milii Eğitim Bakanlı'ğı nın yayımladığı takvime göre bu yıl okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde açılacak. Bu bilgi doğrultusunda yaz tatili 10 Eylül Pazar günü itibariyle son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2023-2025 MEB TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı.

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



