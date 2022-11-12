MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi için adayların erişimine açılacak. Uzman Öğretmenlik Sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA