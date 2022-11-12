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MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı!

12.11.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB Uzman Öğretmenlik Sınavının ne zaman, saat kaçta gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı olarak da bilinen sınava dair birçok kişi arama motorlarında "Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair detaylar yayımlanan kılavuzla birlikte netleşmiş oldu. Peki uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi için adayların erişimine açılacak. Uzman Öğretmenlik Sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

  • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  • Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

  • Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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