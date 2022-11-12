MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi için adayların erişimine açılacak. Uzman Öğretmenlik Sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı...
Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.