Mynet Trend

Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.

İstanbul'da 6 Nisan akşamı Şişli Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsü 3 taksi ve 2 otobüse çarpmış, kazada çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.

Büyükdere Caddesi'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsleri durağa yanaşıyor. Bu sırada hızla gelen özel halk otobüsü, önündeki otobüslere çarpıyor. (İHA)

PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!
Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy otobüs kazası Şişli

En Çok Okunan Trend Haberler

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Çukur'a böyle veda ettiler! Duygusal paylaşımlar

Çukur'a böyle veda ettiler! Duygusal paylaşımlar

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Dans eden ayı görenleri gülümsetti

Dans eden ayı fenomen oldu

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Çin’de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Ayağı tuvalete sıkıştı, çıkamadı!

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.