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Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel ile Messi birbirine girdi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 06.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Beşiktaşlı Gary Medel, Lionel Messi ile birbirine girdi. Pozisyon sonrası yaşanan şiddetli tartışma sonrası Medel ve Messi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel ile Messi birbirine girdi

Copa America'da Arjantin ile Şili üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maça çok hızlı başlayan Arjantin, 12. dakikada Sergio Aguero ve 22'de Dybala'nın golleriyle maçta 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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Mücadelenin 37. dakikasında Şili savunmasının arkasına atılan pasta Beşiktaşlı Gary Medel topun auta çıkması için çaba harcarken hızlıca gelen Messi kendisine çarptı.

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Bunun üzerine çok sinirlenen Şilili oyuncu Messi'ye kafasıyla müdahale ederken, Arjantinli yıldız da rakibine aynı şekilde cevap verdi.

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İki takım futbolcuları araya girip kavganın uzamasını engellerken, karşılaşmanın hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Copa America Arjantin - Şili

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