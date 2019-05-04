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Medeniyetler köprüsü Ongözlü Köprü'ye ziyaretçi akını

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 04.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü' arasında gösterdiği Diyarbakır'daki Ongözlü köprü'de, ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Medeniyetler köprüsü Ongözlü Köprü'ye ziyaretçi akını

Turizmde büyük ivme yakalayan Diyarbakır, ata yadigarı köprüleriyle de turistlerin gözdesi haline geldi.

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Bakanlığın "kültür portalı" üzerinden "Tarihin Tanıkları: Köprüler" başlığıyla duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında bulunan, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü ve Dicle Nehri üzerindeki Ongözlü Köprü ilk günkü ihtişamıyla misafirlerini karşılıyor.

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Dicle Nehri üzerinde, Diyarbakır surlarının Mardin kapı yönünde, Hevsel Bahçelerinin bitiminde, Kırklar Dağı'nın eteğinde yer alan Ongözlü Köprü adını kemerleri arasında bulunan on gözden alıyor.

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Mervaniler döneminde 1065 yılında Übeyd oğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edildiği üzerindeki kitabeden öğrenilen, medeniyetlere yol olan köprünün yapımında kentin mimarisinin korunmasında önemli yer tutan bazalt taşı kullanılmış.

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Dicle Nehri'nin sularından güvenli bir geçiş sağlayan 178 metre uzunluğunda, 5,6 metre eninde, dalga kıranlarla korunan köprünün, en geniş kemer açıklığı 15 metreye yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ongözlü köprü

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