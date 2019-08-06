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MediaTek, 5G modem için kolları sıvamış durumda

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TEKNOLOJİ  | 06.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Yonga seti yarışlarında 2019’un başından beri işlemci frekansının ve çekirdeğin yanı sıra 5G özelliği ön plana çıkmaya başlamıştı. İlk olarak Qualcomm’un Snapdragon yonga setlerinde 5G modeme yer vermesinin ardından bu yarışa Samsung da Galaxy S10 5G modeli ile ortak olmuştu. Şimdi ise bir diğer yonga seti üreticisi olan MediaTek, 5G modem için kolları sıvamış durumda.

MediaTek, 5G modem için kolları sıvamış durumda

MediaTek, 2019’un 3. çeyrek finansal raporlarını açıklarken, aylık yüzde 16,8 ve yıllık ise yüzde 1,8 gelir artışı elde ettiğini belirtti. Yonga seti üreticisinin CEO’su Cai Lixin, 2019’un son çeyreğinde Helio M70 modemleri ile 5G‘ye geçiş yapacaklarını ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yonga setinin seri üretimine başlayacaklarını açıkladı.

MediaTek-5G

Yeni nesil MediaTek yonga setlerinde Cortex A77 işlemciler ve Mali G77 grafik birimi yer alacak. Yapay zeka ile destekelenecek olan bu yonga setleri 80 Megapiksele kadar kamera ve 4K/60 FPS özelliğini destekleyecek. Oppo ve Vivo firmaları ile ortak iş yapacağı söylenen MediaTek, 5G destekli modemlerini ilk bu Çinli firmaların telefonlarında yer verebilir.

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Anahtar Kelimeler:
mediatek 5G

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