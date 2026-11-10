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Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü

Bilim insanları, kanser araştırmalarında dikkat çeken yeni bir keşfe imza attı. Bazı hücrelerin çoğalmasını engelleyen mekanizmanın, gelecekte farklı kanser türleri için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor. Araştırmanın sonuçları bilim dünyasında heyecan yarattı.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü
Çiğdem Berfin Sevinç

Kalbin kansere karşı diğer organlardan daha dirençli olduğu uzun zamandır biliniyor. Birincil kalp kanseri, yani tümörün başka bir organdan yayılmak yerine doğrudan kalp dokusunda oluşması oldukça nadir görülüyor. İngiltere nüfusunun yalnızca yüzde 0,02'sini etkilediği tahmin ediliyor.

Üstelik bu tümörlerin yüzde 90'a kadarı iyi huylu oluyor. Ancak tümörlerin aşırı büyümesi ve kan akışını engellemesi durumunda hayati tehlike oluşabiliyor.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü 1

Kalbin kanserden korunmasının nedenlerinden biri, kalp kası hücrelerinin doğumdan kısa süre sonra bölünmeyi büyük ölçüde bırakması. Vücuttaki birçok organ, eskiyen veya hasar gören hücrelerini yenilemek için sürekli hücre bölünmesine ihtiyaç duyuyor. Hücreler bölündükçe DNA hataları ve kansere yol açabilecek mutasyonların ortaya çıkma ihtimali de artıyor.

Leeds Üniversitesi Kardiyovasküler ve Metabolik Tıp Enstitüsü'nden kardiyolog Dr. Klaus Witte, kalp kası hücrelerinin diğer organlardaki hücreler gibi sürekli yenilenmediğine dikkat çekiyor.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü 2

KALBİN SÜREKLİ HAREKETİ KANSER HÜCRELERİNİ ENGELLİYOR

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırma ise kalbin kansere karşı korunmasının başka bir nedeni olabileceğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kalbin günde yaklaşık 100 bin kez kasılıp gevşemesi, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelliyor olabilir.

Bilim insanları teorilerini test etmek için insan kanser hücrelerini, kalpleri genetik olarak normalden çok daha yavaş çalışacak şekilde değiştirilen farelere enjekte etti.

Sonuçlarda kalbin pompalama hızı ve mekanik yükü azaltıldığında kanser hücrelerinin çoğalmaya başladığı görüldü. Kalp normal çalışma hızına döndüğünde ise kanser hücreleri yeniden ölmeye başladı.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü 3

KANSER HÜCRELERİNİ DURDURAN PROTEİN KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, kalbin hareketinin yalnızca kanser hücrelerini fiziksel olarak baskılamadığını da belirledi. Bu mekanik hareket, Nesprin-2 adı verilen bir proteinin üretimini tetikliyor.

Söz konusu protein, kanser hücresinin çekirdeğine sinyal göndererek bulunduğu ortamın çoğalmak için uygun olmadığını bildiriyor. Böylece hücrelerin bölünmesi engelleniyor. Kalbin pompalama hareketi yavaşladığında ise bu proteinin üretimi azalıyor.

Araştırmanın lideri Moleküler Biyoloji Profesörü Serena Zacchigna, kalbin sürekli mekanik hareketinin tümör hücrelerinin büyümesini fiziksel olarak sınırlandırdığını belirtti.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü 4

KANSER TEDAVİSİNDE GİYİLEBİLİR CİHAZ DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Araştırmacılar şimdi bu keşiften yola çıkarak cilt ve meme kanseri gibi farklı kanser türlerinde kullanılabilecek giyilebilir bir tıbbi cihaz geliştirmeyi araştırıyor. Amaç, tümör bölgesine belirli bir mekanik baskı uygulayarak kötü huylu hücrelerin büyümesini engellemek.

İrlanda'daki Galway Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada da dışarıdan uygulanan basıncın kanser hücreleri üzerindeki etkileri incelendi. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre baskı, kanser hücrelerinin büyümek ve bölünmek için ihtiyaç duyduğu suyu almasını engelleyebiliyor.

Kanserin uğrayamadığı tek organ! Bilim insanları sırrını çözdü 5

Ancak uzmanlar bu yöntemin riskleri konusunda uyarıyor. Galway Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği Doçenti Dr. Eoin McEvoy, tümörlere uygulanan baskının bazı durumlarda kanser hücrelerinin yayılmasını da teşvik edebileceğini belirtti.

Bu nedenle araştırmacılar, doğrudan baskı uygulamak yerine Nesprin-2 gibi proteinleri hedef alan ilaçlar geliştirilmesinin daha güvenli bir seçenek olabileceğini düşünüyor. Böylece kanser hücrelerinin vücuttaki daha düşük mekanik basınç seviyelerine karşı bile hassas hale getirilmesi ve çoğalmalarının engellenmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Kalp‎ bilim insanları organ
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