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MediaTek Helio G90 ve G90T mobil işlemcilerini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Mobil işlemci konusunda orta ve üst segment için çıkardığı modeller ile büyük beğeni toplayan MediaTek, bugün sürpriz bir şekilde G90 ve G90T mobil işlemcileri ile karşımıza çıktı. Bu işlemciler özellikle mobil oyunlarda büyük performans avantajı sunacak.

MediaTek Helio G90 ve G90T mobil işlemcilerini duyurdu

Helio G90 ve G90T modellerinde Mali G76 grafik birimi yer alıyor. 2.05 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve Cortex A55 işlemcilerinden oluşan yonga seti, 10 GB’a kadar LPDDR4x RAM’i destekliyor.

İşlemciler ayrıca, MediaTek’in dokunmatik ekranları daha duyarlı hale getiren HyperEngine teknolojisine de sahip. Bu işlemciler; daha iyi LTE bağlantısı ve daha uzun oyun oynamak için pil ömrü optimizasyonlarını da barındırıyor.

Helio G90 ve G90T modellerinde 64 megapiksel kamera desteği, 24 megapiksel + 16 megapiksel çift kamera desteği HDR10, sesli asistan teknolojisi ve daha fazlası gibi başka özelliklere de sahip.

2019’un sonlarına doğru çıkacak olan orta segment modellere güç vermesi beklenen Helio G90 serisinin Qualcomm’un işlemcileri yanında pek varlık gösteremeyeceğini düşünüyoruz. Ancak yine de bu işlemcilerin telefonların fiyatlarının düşük tutulmasında büyük rol üstleneceğinin altını çizelim.

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Anahtar Kelimeler:
mediatek helio g90 helio g90t

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