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Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

26.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımıza sahip çıkıp bu arkadaşlarımızla bu takımı ayağa kaldıracağız. Buna inancımız tam"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımı ayağa kaldıracaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, galibiyete ihtiyacı olan 2 takımın karşı karşıya geldiğini belirtti.

Puan almaları halinde moral bulacakları bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Gole kadar istediğimiz şeyleri uyguladık ama maalesef talihsiz bir gol yedik. 6 haftadır kazanamayan bir takımın psikolojisi o an kırılıyor. Sonra toparladık ama 2. yarının başında yediğimiz golden sonra direncimiz düştü. Başakşehir'i tebrik ediyorum, bizden her anlamda üstün oynadılar. Zaman zaman pozisyonlarımız oldu, gol üstünlüğünü yakalasaydık farklı olabilirdi. Şimdi oyuncularımız bu durumunu bir an önce çözmeye ihtiyacımız var. Fizik, mental olarak kısa sürede iyi duruma gelmek zorundayız bunun farkındayız. Oyuncularımıza sahip çıkıp bu arkadaşlarımızla bu takımı ayağa kaldıracağız. Buna inancımız tam."

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor

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